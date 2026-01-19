Aceste atacuri, revolte şi luări de ostatici în trei închisori, au avut loc ca răspuns la decizia autorităţilor de a transfera şefii bandelor criminale într-o închisoare de maximă siguranţă şi la refuzul acestora de a reveni asupra acestei măsuri. „Am decis să declar starea de asediu pe întreg teritoriul naţional pentru 30 de zile începând de astăzi (duminică)” pentru a „garanta protecţia şi securitatea” guatemalezilor, a declarat şeful statului, Bernardo Arevalo, într-un discurs.

Această măsură suspendă anumite garanţii constituţionale, precum dreptul la întrunire şi la manifestaţie, şi autorizează arestările şi interogatoriile fără mandat judiciar. Ea trebuie acum ratificată de Parlament, unde opoziţia deţine majoritatea.

Crime, extorcare şi trafic de droguri

Şeful statului a anunţat, de asemenea, că poliţia a preluat controlul asupra celor trei închisori în care membrii bandelor ţineau 46 de persoane ostatice de sâmbătă. „Controlul total al statului a fost restabilit în cele trei închisori în care criminalii s-au revoltat”, aceştia fiind acum „în genunchi în faţa unui stat puternic care respectă şi face respectată legea”, a declarat dl Arevalo.

Bandele Barrio 18 şi Mara Salvatrucha, considerate „teroriste” de către Statele Unite şi Guatemala, se luptă pentru controlul teritoriilor guatemaleze, unde extorchează comercianţi, transportatori şi simpli cetăţeni. Cei care refuză să plătească sunt asasinaţi. Ei sunt acuzaţi de crime, extorcare şi trafic de droguri.

De sâmbătă dimineaţă, membrii acestor bande ţineau ostatici 45 de gardieni şi un psihiatru în trei închisori din ţară, pentru a cere transferul şefilor lor în închisori cu măsuri de securitate mai puţin severe.