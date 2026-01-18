Artista Paula Seling, membră a juriului internaţional, a felicitat publicul cu formula „Maladieţ, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul nu a fost trecut cu vederea, iar mii de oameni au criticat-o.

Printre cei care au criticat-o s-a aflat și fostul purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, Daniel Vodă, care a subliniat că limba oficială a țării este româna și că astfel de mesaje nu au nevoie de ”traducere”.

Gestul său a stârnit un val de reacții negative în mediul online, în contextul în care parcursul politic al Republicii Moldove din ultimii ani s-a orientat spre distanțarea de influența rusă: „Paula Seling, bună seara! Am auzit un «Молодец» ieşit pe gura dumneavoastră în direct la televiziunea publică. Unii oameni din Moldova au înţeles mesajul. Doar că ne-aţi luat prin surprindere cu limba folosită. Moldova nu are nevoie de traducere ca să fie felicitată. Pentru claritate: limba oficială a Republicii Moldova este româna”, a scris Daniel Voda, fost purtător de cuvânt al Guvernului Republicii Moldova, într-o postare pe Facebook.

Scuzele artistei

„Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei din Republica Moldova. Încercând să fiu drăguță și simpatică, am folosit un cuvânt despre care mărturisesc să habar nu aveam că este în rusă. Și habar nu aveam că va crea atâta supărare. Aflând că e în rusă, am înțeles de ce.

Intenția mea nu a fost să exprim o ideologie politică. Intenția mea nu a fost să jgnesc pe nimeni. Pur și simplu, a fost o situație de om care nu cunoaște foarte bine cuvintele folosite în jargonul stradal, pentru că învârtindu-mă în mai multe cercuri, în ultima perioadă, în Republica Moldova, lucrând cu mulți muzicieni, am auzit acest cuvânt atunci când se mulțumea și l-am preluat ca atare gândindu-mă că este ceva drăguț.

Da, am greșit. Nu m-am gândit o secundă la conotațiile pe care le poate avea această expresie. Îmi asum lucrul acesta, îmi cer scuze de la cei pe care i-am supărat cu această încercare de a fi simpatică, nu mi-a ieșit, am reușit să provoc oameni, dar lucruri din astea se întâmplă într-o viață. Nimeni nu e perfect!”

Reacțiile internauților

Și cetățenii Republicii Moldova au umplut paginile de facebook de mesaje critice la adresa artistei. ”Când am auzit asta, am crezut că mi se sparg timpanele. Mai mare greșeală din partea ei nu știu dacă există” sau ”Penibil si chiar neasteptat de la reprezentanta României”,au scris oamenii.

