„Prietenul nostru, Andre Ventura, a intrat în turul 2 al alegerilor din Portugalia! Andre a fost în România la invitația AUR în 2022!”, a scris Simion pe pagina lui de Facebook.

Andre Ventura este liderul formațiunii de dreapta Chega, cunoscută pentru pozițiile sale național-conservatoare și discursul critic la adresa establishmentului politic portughez. Colaborarea dintre AUR și Chega a fost consolidată în ultimii ani, ambele partide făcând parte dintr-o rețea europeană a mișcărilor suveraniste.

Alegeri prezidențiale în Portugalia

Conform rezultatelor aproape complete, socialistul Antonio Jose Seguro, 63 de ani, a ieșit învingător în primul tur, cu 31% din voturi, contra 23,5% pentru candidatul suveranist Andre Ventura, 43 de ani.

Andre Ventura este primul candidat de extremă dreapta care intră cu șanse reale în turul doi al prezidențialelor, fiind dat favorit în mai multe sondaje, însă cu șanse mai reduse într-o confruntare directă cu un candidat de centru-stânga.

Turul al doilea este programat pentru 8 februarie 2026. Scrutinul decide succesorul conservatorului Marcelo Rebelo de Sousa, care își încheie al doilea mandat și nu mai poate candida.