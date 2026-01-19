„NATO spune Danemarcei, de 20 de ani, că trebuie să îndepărtați amenințarea rusă din Groenlanda. Din păcate, Danemarca nu a reușit să facă nimic în acest sens”, a scris Trump într-o postare pe rețeaua Truth Social.

Casa Albă, președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene și Ministerul de Externe al Danemarcei nu au răspuns solicitării Reuters de a comenta afirmațiile președintelui american.

Trump a afirmat în repetate rânduri că Statele Unite nu se vor mulțumi cu nimic mai puțin decât proprietatea asupra Groenlandei, un teritoriu autonom aparținând Danemarcei.

Liderii de la Copenhaga și Nuuk au respins categoric ideea, insistând că insula „nu este de vânzare” și că nu doresc integrarea în SUA.

Sâmbătă, președintele american a anunțat că va impune tarife de 10% asupra importurilor din opt țări europene, acuzându-le că sprijină Danemarca în opoziția față de planurile sale privind Groenlanda.

Primele reacții din partea europenilor, după ce Trump a anunțat un adevărat război al taxelor, din cauza Groenlandei

Potrivit lui Trump, prezența tot mai „invazivă” a Chinei și Rusiei în regiune face ca Groenlanda să devină un punct strategic esențial pentru securitatea Statelor Unite.

Oficiali danezi și alți reprezentanți europeni au reamintit că Groenlanda beneficiază deja de protecția colectivă oferită de NATO, considerând preocupările Washingtonului nejustificate.