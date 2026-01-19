Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Săptămâna îți activează impulsurile, dar și carisma. Poți întâlni o persoană care îți acaparează atenția într-un mod neașteptat, fie iubire la prima vedere, fie o conexiune intelectuală puternică.

La locul de muncă, ritmul se accelerează. Un coleg sau un project manager poate crea un mic haos, însă tu ai abilitatea să transformi situația într-un avantaj. Atenție la ziua de joi. O decizie luată prea rapid poate complica lucrurile. Stai două secunde, respiră, apoi acționează.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Taurii intră într-o perioadă în care confortul lor este testat. Universul vine cu o surpriză financiară, bani pierduți sau amânați care îți revin, sau o ofertă interesantă.

În dragoste, cineva îți urmărește cu atenție gesturile. Dacă ești într-o relație, partenerul îți cere mai multă implicare emoțională. Dacă ești singur, cineva din cercul de prieteni ar putea trece „linia”.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Ești pe val! Comunicarea ta e magnetică, iar șarmul tău natural devine arma secretă a săptămânii. Poți convinge pe cineva de ceva important, fie la job, fie în plan personal.

La muncă reușești să descâlcești o problemă pe care nimeni n-a înțeles-o până acum.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Săptămâna îți aduce sensibilitate amplificată, dar și o intuiție care funcționează perfect. Ai putea descoperi o informație ascunsă sau ai putea realiza că cineva nu e chiar ceea ce pare.

Financiar, tentațiile sunt mari precum cumpărături impulsive, mici plăceri scumpe sau un gadget pe care îl vrei cu orice preț. În dragoste, un dialog sincer poate aduce claritate, dar totul depinde de cât de dispus ești să spui exact ce simți.

Leu (23 iulie – 22 august)

Pentru tine, săptămâna vine cu o lumină de reflector. Fie primești o ofertă, fie o laudă, fie o atenție specială care îți stimulează mândria.

Totuși, sub această strălucire se ascunde și o provocare: un conflict mic, pornit din orgoliu, poate escalada rapid dacă nu știi să-ți dozezi reacțiile.

În plan personal, cineva e atras de tine mai mult decât recunoaște și ai toate șansele să-ți dai seama exact cine.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Organizarea și logica ta sunt puse în valoare la maximum. Reușești să finalizezi un proiect complex și asta îți va aduce respectul cuiva important.

În cuplu sau în relațiile apropiate, tensiunile pot fi dizolvate prin discuții directe, dar trebuie să lași perfecționismul.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Vineri ai putea trăi un moment de cotitură. Deciziile s-ar putea succeda mai repede decât ai vrea, iar universul te împinge să renunți la ceva ce nu-ți mai servește.

În plan amoros, lucrurile sunt subtile: fie cineva te testează, fie tu încerci să-ți înțelegi propriile emoții. La job, vine o oportunitate, dar vine și cu o responsabilitate în plus. Merită? O să simți.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Magnetismul tău este la cote ridicate. O discuție profundă, poate chiar incomodă, îți schimbă perspectiva asupra cuiva important.

Pe plan financiar, apar oportunități, dar acestea cer atenție: câștigurile rapide pot ascunde riscuri.

În dragoste, pasiunea crește, dar la fel și dorința ta de control — și aici trebuie echilibru.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Ai chef de viață, de schimbare, de nou, și fix asta vine spre tine. O veste bună legată de job, studii sau o călătorie îți poate aprinde imaginația.

Pe plan sentimental, universul aduce o persoană cu o energie diferită de ce ești obișnuit. Îți place? Te intrigă? Un pic din amândouă.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

În sfârșit simți că rotițele încep să se miște în direcția potrivită. O situație care te stresa de ceva timp se dezleagă.

La job, poți demonstra autoritate și profesionalism, iar cineva observă asta. În plan personal, este nevoie de mai multă deschidere. Cineva îți trimite semnale subtile, dar tu le ignori din prea mult pragmatism.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

E aproape săptămâna ta, iar energia se simte. Ai curajul să spui lucrurilor pe nume, iar asta îți aduce eliberări importante. Poate chiar rupi o legătură toxică sau pornești ceva complet nou. În dragoste, dorința ta de libertate poate provoca discuții, dar și clarificări.

La job, o idee creativă îți poate aduce aprecierea cuiva care contează.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Ești în lumea ta, dar realitatea te trage de mânecă. O decizie importantă nu mai suportă amânare. Intuiția este aliatul tău numărul unu și te ghidează perfect, chiar dacă logica pare că nu ține pasul.

În dragoste, romantismul revine în forță, poate o listă de dorințe, poate o întâlnire magică. Oricum ar fi, energia e frumoasă.