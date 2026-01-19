În realitate, dacă privim din perspectiva autorilor graficului realizat de organizația GRAIN, avem de-a face cu o mutație profundă și periculoasă: subordonarea agriculturii în fața comerțului global, cu costuri majore pentru mediu, pentru fermieri și, în mod special, pentru statele periferice ale Uniunii Europene, precum România.
Filozofia autorilor: comerțul înaintea climei, fermierul după
Graficul GRAIN nu este un exercițiu neutru de statistică. Este o critică politică mascată sub forma unui infografic. Mesajul central este clar: acordul UE–Mercosur va stimula masiv schimburile comerciale exact în acele sectoare agricole care au cel mai mare impact climatic – carne de vită, soia, etanol, produse lactate industriale.
Creșteri de +1200% la lapte praf degresat, +710% la brânzeturi, +540% la etanol sau +50% la carne de vită nu sunt simple cifre. Ele indică o reconfigurare a fluxurilor agricole globale, în care producția intensivă din America de Sud intră agresiv pe piața europeană, iar UE își exportă surplusurile industriale procesate.
Este o filozofie veche, relansată sub un discurs „verde”:
– producție masivă,
– lanțuri lungi de aprovizionare,
– externalizarea costurilor de mediu și sociale.
Comerțul global câștigă. Agricultura locală pierde.
Pentru România, acest acord este o amenințare structurală, nu o oportunitate.
Agricultura românească nu este una hiperindustrializată, ci una:
•fragmentată,
•subcapitalizată,
•dependentă de costuri locale (energie, inputuri, forță de muncă),
•vulnerabilă la dumping comercial.
Intrarea masivă pe piața UE a:
•cărnii de vită sud-americane,
•cărnii de pasăre produse la scară industrială,
•etanolului și a derivatelor agricole ieftine,
va crea presiune directă pe prețuri, exact în segmentele în care fermierii români abia supraviețuiesc.
Nu vorbim despre competiție „loială”. Vorbim despre asimetrie:
•ferme gigantice din Brazilia sau Argentina,
•standarde de mediu mai relaxate,
•costuri salariale incomparabile,
•acces facil la piețele UE.
Politica agricolă comună, golită de conținut
Acordul UE–Mercosur intră într-o contradicție frontală cu Politica Agricolă Comună (PAC).
În timp ce fermierii români sunt obligați:
•să reducă pesticide,
•să lase terenuri pârloagă,
•să respecte condiționalități verzi costisitoare,
UE deschide piața pentru produse:
•provenite din zone cu defrișări masive,
•cu amprentă de carbon ridicată,
•fără trasabilitate reală.
Mesajul transmis agricultorului român este devastator:
„Tu respectă regulile. Piața o deschidem pentru alții.”
Dezastrul economic: balanță comercială și faliment rural
România este deja deficitară pe lanțul valoric agricol: exportăm materie primă ieftină și importăm produse procesate scumpe. Acordul UE–Mercosur adâncește exact această logică.
Consecințele probabile:
•falimentarea fermelor mici și mijlocii,
•abandonarea terenurilor agricole,
•creșterea dependenței de importuri,
•depopularea accelerată a mediului rural.
Este o dezindustrializare agricolă mascată, în care România devine piață de desfacere, nu actor.
Comerț vs. suveranitate alimentară
Dincolo de cifre, acordul ridică o problemă de suveranitate alimentară.
Într-o lume marcată de:
•crize geopolitice,
•perturbări ale lanțurilor de aprovizionare,
•conflicte comerciale,
a sacrifica agricultura locală pe altarul comerțului global este o eroare strategică.
Agricultura nu este un simplu sector economic. Este:
•securitate națională,
•stabilitate socială,
•control asupra hranei.
Concluzie: un acord bun pentru statistici, prost pentru România
Acordul UE–Mercosur poate arăta bine în rapoarte de comerț și grafice colorate. Dar pentru România, el înseamnă:
•presiune pe fermieri,
•distorsiuni de piață,
•pierdere de competitivitate,
•risc social și economic major.
Graficul GRAIN spune adevărul pe care Bruxelles-ul evită să-l rostească: nu agricultura contează, ci volumul de comerț.
Iar când comerțul câștigă cu orice preț, agricultura românească plătește factura.