Noapte cu ger cumplit în România. În zeci de localități minimele s-au apropiat de minus 20 de grade – LISTĂ

România a traversat încă o naopte extrem de geroasă. Dimineața zilei de 19 ianuarie a adus temperaturi extrem de scăzute în zeci de localități, multe dintre ele apropiindu-se de pragul de –20 de grade Celsius, potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie.

Pentru a doua zi la rând, cea mai scăzută valoare a dimineții a fost înregistrată la Târgu Lăpuș, unde termometrele au coborât până la –20°C. Alte localități din Transilvania, Moldova și nordul Olteniei au raportat minime cuprinse între –19°C și –15°C, confirmând intensificarea valului de aer polar care a cuprins țara.

Localitățile cu cele mai scăzute temperaturi înregistrate în dimineața de 19 ianuarie

  • –20°C: Târgu Lăpuș

  • –19°C: Joseni, Dej

  • –18°C: Rădăuți

  • –17°C: Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Toplița, Botoșani, Bistrița, Sărmașu, Sighetu Marmației, Poiana Stampei

  • –16°C: Întorsura Buzăului, Darabani, Padeș, Târgu Logrești, Dumbrăveni, Petroșani, Huedin

  • –15°C: Stânca Ștefănești, Blaj, Vărădia de Mureș, Bozovici, Țebea, Bechet

  • –14°C: Turnu Măgurele, Curtea de Argeș, Supuru de Jos

  • –13°C: Sibiu, Brașov, Polovragi, Satu Mare, Cotnari, Bârnova, Odorheiu Secuiesc, Roșiorii de Vede, Alba Iulia

  • –12°C: Iași, Târgu Jiu, Giurgiu

  • –11°C: Deva, Craiova

  • –10°C: București – Băneasa

Meteorologii avertizează că valul de frig va continua să afecteze România în următoarele zile, cu nopți și dimineți în care temperaturile vor rămâne mult sub limita înghețului.

