Pentru a doua zi la rând, cea mai scăzută valoare a dimineții a fost înregistrată la Târgu Lăpuș, unde termometrele au coborât până la –20°C. Alte localități din Transilvania, Moldova și nordul Olteniei au raportat minime cuprinse între –19°C și –15°C, confirmând intensificarea valului de aer polar care a cuprins țara.
Localitățile cu cele mai scăzute temperaturi înregistrate în dimineața de 19 ianuarie
–20°C: Târgu Lăpuș
-
–19°C: Joseni, Dej
-
–18°C: Rădăuți
-
–17°C: Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Toplița, Botoșani, Bistrița, Sărmașu, Sighetu Marmației, Poiana Stampei
–16°C: Întorsura Buzăului, Darabani, Padeș, Târgu Logrești, Dumbrăveni, Petroșani, Huedin
–15°C: Stânca Ștefănești, Blaj, Vărădia de Mureș, Bozovici, Țebea, Bechet
–14°C: Turnu Măgurele, Curtea de Argeș, Supuru de Jos
-
–13°C: Sibiu, Brașov, Polovragi, Satu Mare, Cotnari, Bârnova, Odorheiu Secuiesc, Roșiorii de Vede, Alba Iulia
–12°C: Iași, Târgu Jiu, Giurgiu
–11°C: Deva, Craiova
–10°C: București – Băneasa
Meteorologii avertizează că valul de frig va continua să afecteze România în următoarele zile, cu nopți și dimineți în care temperaturile vor rămâne mult sub limita înghețului.