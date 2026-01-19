Pentru a doua zi la rând, cea mai scăzută valoare a dimineții a fost înregistrată la Târgu Lăpuș, unde termometrele au coborât până la –20°C. Alte localități din Transilvania, Moldova și nordul Olteniei au raportat minime cuprinse între –19°C și –15°C, confirmând intensificarea valului de aer polar care a cuprins țara.

Localitățile cu cele mai scăzute temperaturi înregistrate în dimineața de 19 ianuarie

–20°C : Târgu Lăpuș

–19°C : Joseni, Dej

–18°C : Rădăuți

–17°C : Târgu Mureș, Miercurea Ciuc, Toplița, Botoșani, Bistrița, Sărmașu, Sighetu Marmației, Poiana Stampei

–16°C : Întorsura Buzăului, Darabani, Padeș, Târgu Logrești, Dumbrăveni, Petroșani, Huedin

–15°C : Stânca Ștefănești, Blaj, Vărădia de Mureș, Bozovici, Țebea, Bechet

–14°C : Turnu Măgurele, Curtea de Argeș, Supuru de Jos

–13°C : Sibiu, Brașov, Polovragi, Satu Mare, Cotnari, Bârnova, Odorheiu Secuiesc, Roșiorii de Vede, Alba Iulia

–12°C : Iași, Târgu Jiu, Giurgiu

–11°C : Deva, Craiova

–10°C: București – Băneasa

Meteorologii avertizează că valul de frig va continua să afecteze România în următoarele zile, cu nopți și dimineți în care temperaturile vor rămâne mult sub limita înghețului.