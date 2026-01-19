Potrivit unor surse politice citate de Realitatea PLUS, niciunul dintre numele aflate în acest moment în discuţie nu îl convinge pe deplin pe şeful statului. Numirile la vârful serviciilor sunt negociate împreună cu cele pentru conducerea parchetelor, într-un demers mai amplu de menţinere a PSD la guvernare.

Nicușor Dan are lista pregătită pentru șefia SRI și SIE

În paralel, în următoarele 40 de zile urmează să fie declanşate procedurile pentru numirea noilor şefi ai DNA şi ai Parchetului General, în condiţiile în care mandatele actuale expiră în luna martie.

Propunerile vor fi făcute de ministrul Justiţiei, însă preşedintele are dreptul să respingă o singură dată, motivat, fiecare numire. Anterior, Nicuşor Dan a transmis public că nu este mulţumit de actuala conducere a DNA şi a Parchetului General, ceea ce lasă loc unor schimbări importante la vârful acestor instituţii.