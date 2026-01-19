Theodora s-a născut prematur, într-un context medical extrem de complex. Mama avusese o sarcină care evoluase perfect normal până în jurul săptămânii 20. Însă la ecografia de morfologie fetală a fost identificată o restricție severă de creștere intrauterină, iar monitorizarea din săptămânile următoare a arătat că fătul rămânea în urmă față de vârsta gestațională. La 30 de săptămâni, dezvoltarea Teodorei corespundea cu a unui făt de 26 de săptămâni, iar fluxurile sanguine placentare erau profund afectate, semn de suferință fetală severă.

În spitalul în care se afla internată, Estera, mama Theodorei, nu primea îngrijirile necesare situației grave în care se afla, astfel că tatăl copilului a trimis un email disperat către Dr. Emel Nuraltay, șefa Secției de Obstetrică – Ginecologie de la Spitalul Clinic SANADOR, în care cerea ajutor. Deși era ajunul Anului Nou, medicul a răspuns prompt și au decis împreună aducerea de urgență a mamei la Spitalul Clinic SANADOR, pentru a primi toate îngrijirile de care avea nevoie.

Așteptată la Spitalul Clinic SANADOR de o întreagă echipă coordonată de Dr. Emel Nuraltay, mama a fost preluată imediat pentru efectuarea investigațiilor necesare. Acestea au confirmat riscul iminent de deces intrauterin, motiv pentru care s-a decis intervenirea de urgență. După administrarea tratamentelor specifice pentru protecția fetală și pregătirea nașterii premature, a fost realizată operația de cezariană.

Micuța Theodora a venit pe lume la 30 de săptămâni de sarcină, cu o greutate de doar 740 de grame. Imediat după naștere, a fost preluată de echipa Secției de Terapie Intensivă Neonatală de la Spitalul Clinic SANADOR, unde a beneficiat de îngrijiri avansate specifice. A fost susținută respirator, monitorizată continuu și îngrijită într-un incubator special, cu evaluări repetate și tratament adaptat fragilității ei.

După săptămâni întregi de terapie intensivă și îngrijire neonatală specializată, Teodora a început să câștige treptat în greutate și să se adapteze vieții extrauterine. A fost externată din maternitate cu o greutate de peste 2 kilograme, aproape de termenul la care ar fi trebuit să se nască.

În prezent, Theodora are aproape un an și este o fetiță perfect sănătoasă, veselă și curioasă, care umple de bucurie inimile părinților ei.

La Spitalul Clinic SANADOR, echipa medicală multidisciplinară este pregătită să intervină în orice moment în cazul unei sarcini cu risc, pentru ca viața mamei și a copilului să nu fie puse în pericol.

La Maternitatea SANADOR, parte a Spitalului Clinic SANADOR, nou-născuții prematuri primesc îngrijiri avansate în Secția de Terapie Intensivă Neonatală a Spitalului Clinic SANADOR, funcțiile vitale ale acestora și adaptarea mai ușoară la mediul extrauterin fiind susținute de echipamente performante, dar și de o echipă medicală competentă.

