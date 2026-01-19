1. Ovăzul – combustibil pentru energie constantă
Ovăzul este o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care eliberează energia treptat. Conține și fibre solubile ce ajută la menținerea glicemiei stabile, prevenind senzația de oboseală bruscă.
2. Bananele – energie rapidă și echilibrată
Bananele sunt bogate în potasiu, vitamina B6 și carbohidrați naturali, fiind perfecte pentru un boost rapid de energie fără efecte secundare.
3. Semințele și nucile – energie din grăsimi bune
Migdalele, nucile, semințele de dovleac și cele de chia conțin:
- grăsimi sănătoase
- magneziu
- proteine
- fier
Acestea susțin producția de energie la nivel celular și combat oboseala asociată cu deficitul de minerale.
4. Legumele verzi – sursă naturală de vitalitate
Spanacul, kale, broccoli și salata verde sunt bogate în:
- fier
- acid folic
- magneziu
- vitamina C
Deficitul de fier poate cauza oboseală și lipsă de concentrare, mai ales la femei.
5. Lintea și năutul – proteine vegetale pentru rezistență
Leguminoasele oferă:
- carbohidrați complecși
- proteine
- fier
- zinc
Ele susțin energia de durată și previn senzația de „gol” dintre mese.
Excelente pentru prânz sau cină, în salate sau supe.
6. Ciocolata neagră (min. 70%) – stimulent natural
Ciocolata neagră conține:
- flavonoide
- magneziu
- teobromină
Acești compuși pot îmbunătăți circulația și nivelul de energie, fără efectele intense ale cafelei.
1–2 pătrățele sunt suficiente.