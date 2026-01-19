1. Ovăzul – combustibil pentru energie constantă

Ovăzul este o sursă excelentă de carbohidrați complecși, care eliberează energia treptat. Conține și fibre solubile ce ajută la menținerea glicemiei stabile, prevenind senzația de oboseală bruscă.

2. Bananele – energie rapidă și echilibrată

Bananele sunt bogate în potasiu, vitamina B6 și carbohidrați naturali, fiind perfecte pentru un boost rapid de energie fără efecte secundare.

3. Semințele și nucile – energie din grăsimi bune

Migdalele, nucile, semințele de dovleac și cele de chia conțin:

grăsimi sănătoase

magneziu

proteine

fier

Acestea susțin producția de energie la nivel celular și combat oboseala asociată cu deficitul de minerale.

4. Legumele verzi – sursă naturală de vitalitate

Spanacul, kale, broccoli și salata verde sunt bogate în:

fier

acid folic

magneziu

vitamina C

Deficitul de fier poate cauza oboseală și lipsă de concentrare, mai ales la femei.

5. Lintea și năutul – proteine vegetale pentru rezistență

Leguminoasele oferă:

carbohidrați complecși

proteine

fier

zinc

Ele susțin energia de durată și previn senzația de „gol” dintre mese.

Excelente pentru prânz sau cină, în salate sau supe.

6. Ciocolata neagră (min. 70%) – stimulent natural

Ciocolata neagră conține:

flavonoide

magneziu

teobromină

Acești compuși pot îmbunătăți circulația și nivelul de energie, fără efectele intense ale cafelei.

1–2 pătrățele sunt suficiente.