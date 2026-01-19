Sindicaliștii sunt pregătiți să blocheze țara dacă Guvernul merge mai departe cu proiectul care prevede concedieri și reduceri de salarii. 13.000 de posturi ar urma să dispară la nivel național. Realitatea PLUS a analizat reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan.

GUVERNUL PREGĂTEȘTE CONCEDIERI, CE PREVEDE REFORMA

- reducerea cheltuielilor în administrația locală cu 10%

- primarii decid dacă e vorba de concedieri sau reduceri salariale - sageata CU ROSU- 13.000 de posturi



- desființarea a 6.102 posturi de consilieri personali

- reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului

- reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori

- cheltuielile de personal din cadrul ministerelor cu excepția cheltuielilor de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat se reduc cu 10%

- ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%



SURSA: Proiectul pus în transparență