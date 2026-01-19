Revoltă totală față de austeritatea lui Bolojan. Sindicatele din trei ramuri vitale pregătesc proteste uriașe

Sindicatele îl acuză pe Bolojan că nu ține cont de opiniile parților / Foto: Inquam Photos
Reformele făcute praf de Bolojan duc la noi proteste, iar sindicatele sunt pregătite să declanșeze cea mai mare grevă generală de până acum. Totul vine după ce Executivul ia în calcul reduceri de personal și tăieri de salarii. Sindicatele pregătesc în acest moment cel puțin trei greve uriașe în domenii vitale: Sănătate, Poliție și Educație. Angajații acestor instituții cer de urgență renunțarea la tăierile salariale, după ce Bolojan a cerut o reducere de 10% în toate ministerele.

Sindicaliștii sunt pregătiți să blocheze țara dacă Guvernul merge mai departe cu proiectul care prevede concedieri și reduceri de salarii. 13.000 de posturi ar urma să dispară la nivel național. Realitatea PLUS a analizat reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan.

GUVERNUL PREGĂTEȘTE CONCEDIERI, CE PREVEDE REFORMA

- reducerea cheltuielilor în administrația locală cu 10%
- primarii decid dacă e vorba de concedieri sau reduceri salariale - sageata CU ROSU- 13.000 de posturi

- desființarea a 6.102 posturi de consilieri personali
- reducerea cu 25% a posturilor din instituțiile prefectului
- reducerea personalului din poliția locală, în funcție de numărul de locuitori
- cheltuielile de personal din cadrul ministerelor cu excepția cheltuielilor de personal aferente unităților și instituțiilor din învățământul preuniversitar de stat se reduc cu 10%
- ordonatorii principali de credite pot stabili procente mai mari sau mai mici de 10% pe fiecare ordonator de credite, însă reducerea cumulată în anul 2026 a cheltuielilor de personal trebuie să fie de 10%

SURSA: Proiectul pus în transparență 