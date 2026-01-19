Fermierii susțin că în forma actuală, înțelegerea deschide piața europeană pentru produse agricole ieftine din America de Sud, în timp ce producătorii europeni rămân sufocați de costuri, reguli stricte și concurență considerată neloială.

Reprezentanții agricultorilor cer un comerț echitabil și transparent, avertizând că actualele condiții îi dezavantajează grav și le pun în pericol supraviețuirea economică. Ei spun că nu se opun comerțului internațional, însă solicită reguli uniforme pentru toți producătorii, indiferent de origine, precum și garanții că standardele europene nu vor fi subminate.

În paralel, mai mulți europarlamentari au solicitat un aviz din partea Curții de Justiției a Uniunii Europene privind compatibilitatea acordului cu tratatele Europene. În cazul în care avizul obținut va fi unul negativ, atunci acordul nu poate intra în vigoare decât dacă este modificat. Între timp, în plenul Parlamentului European va fi dezbătută moțiunea de cenzură împotriva Comisiei Europene. Votul va fi dat joi, iar pentru a trece e nevoie de două treimi din voturile exprimate.