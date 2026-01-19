UPDATE

Un accident rutier s-a produs luni dimineață, 19 ianuarie 2026, pe autostrada A2 București–Constanța, la kilometrul 139, pe sensul de mers spre litoral, în apropierea localității Fetești, județul Ialomița.

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, în coliziune au fost implicate două autotrenuri, care au rămas imobilizate pe carosabil. Din primele informații, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale, fără victime.

Traficul rutier este oprit pe sensul către Constanța, iar șoferii sunt deviați pe la nodul rutier de la kilometrul 105, localitatea Drajna. Poliția estimează reluarea circulației în condiții normale după ora 11:00.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Potrivit presei locale, un tir s-ar fi răsucit pe carosabil pe sensul de mers către Constanța, blocând benzile de circulație.

Incidentul ar fi avut loc imediat după Fetești, pe Autostrada Soarelui, pe tronsonul București - Constanța.

Sensul de mers spre Constanța ar fi blocat, iar șoferii care se îndreaptă către litoral se confruntă cu valori ridicate de trafic și posibile coloane în zonă.

Autoritățile urmează să stabilească dacă traficul va fi deviat pe rute alternative până la eliberarea carosabilului.

​Deocamdată nu au fost comunicate oficial informații despre eventuale victime sau despre cauzele exacte ale producerii accidentului.

Poliția rutieră și echipajele de intervenție urmează să efectueze cercetarea la fața locului și să stabilească împrejurările în care TIR-ul s-a răsucit pe autostradă.