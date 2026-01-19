Comparativ cu anul precedent, accidentele grave au scăzut cu aproape 7%, iar numărul deceselor cu peste 12% – una dintre cele mai consistente reduceri din ultimii ani. Totuși, specialiștii avertizează că ritmul este prea lent pentru a schimba realitatea din trafic. În medie, aproape trei oameni mor în fiecare zi pe șoselele din România.

Cele mai multe tragedii sunt provocate de comportamente elementare ignorate în trafic:

traversări neregulamentare, viteză neadaptată, neacordarea priorității.

Aceste erori, repetate zilnic, transformă drumurile în zone de risc constant pentru șoferi și pietoni.

Cum vrea Poliția Rutieră să limiteze numărul tragediilor

Pentru a reduce numărul accidentelor, Poliția Rutieră a intensificat controalele:

milioane de sancțiuni aplicate, sute de mii de permise suspendate, zeci de mii de șoferi scoși din trafic pentru consum de alcool.

În paralel, autoritățile au extins sistemele automate de monitorizare și platformele prin care cetățenii pot raporta comportamente agresive. Chiar și așa, tehnologia și amenzile nu pot compensa lipsa unei schimbări reale de mentalitate.