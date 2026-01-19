România, în continuare în topul țărilor cu cele mai multe accidente rutiere din UE: peste 1.200 de oameni au murit anul trecut în accidente rutiere

Șofatul în România continuă să fie o provocare majoră, cu riscuri care se traduc zilnic în tragedii. Datele oficiale ale Poliției Române arată că anul trecut au avut loc aproape 4.000 de accidente rutiere grave, soldate cu peste 1.200 de morți și mai mult de 3.100 de răniți grav. Deși cifrele sunt în scădere față de 2024, amploarea fenomenului rămâne una dintre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

Comparativ cu anul precedent, accidentele grave au scăzut cu aproape 7%, iar numărul deceselor cu peste 12% – una dintre cele mai consistente reduceri din ultimii ani. Totuși, specialiștii avertizează că ritmul este prea lent pentru a schimba realitatea din trafic. În medie, aproape trei oameni mor în fiecare zi pe șoselele din România.

Cele mai multe tragedii sunt provocate de comportamente elementare ignorate în trafic:

traversări neregulamentare,

viteză neadaptată,

neacordarea priorității.

Aceste erori, repetate zilnic, transformă drumurile în zone de risc constant pentru șoferi și pietoni.

Cum vrea Poliția Rutieră să limiteze numărul tragediilor

Pentru a reduce numărul accidentelor, Poliția Rutieră a intensificat controalele:

milioane de sancțiuni aplicate,

sute de mii de permise suspendate,

zeci de mii de șoferi scoși din trafic pentru consum de alcool.

În paralel, autoritățile au extins sistemele automate de monitorizare și platformele prin care cetățenii pot raporta comportamente agresive. Chiar și așa, tehnologia și amenzile nu pot compensa lipsa unei schimbări reale de mentalitate.