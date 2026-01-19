Călin Georgescu se prezintă mâine pentru a semna controlul judiciar. O nouă etapă în al doilea dosar penal al omului interzis de sistem

Călin Georgescu ajunge mâine din nou în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. A trecut aproape un an de când liderul suveranist se află sub măsura preventivă. Urmează mai multe decizii importante în instanță, inclusiv judecătorii se vor pronunța dacă va fi prelungit din nou controlul judiciar. În perioada următoare sunt programate și alte termene importante în instanță.

Ca în fiecare săptămână Călin Georgescu urmează să se prezinte în orașul Buftea pentru a asemna controlul judiciar, măsură dispusă încă de la începutul anului trecut.

Se împlinește aproape un an de când această măsură a fost prelungită din 60 în 60 de zile. În primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General acuzațiile nu au fost confirmate de avocați, neexistând probe în acest caz.

Pe 21 ianuarie, miercuri mai exact, la Curtea de Apel București va avea loc o nouă etapă nou etap în procedura de cameră preliminară din cel de-al doilea dosar penal considerat cu miză majoră în situația juridică a lui Călin Georgescu.