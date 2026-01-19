Ca în fiecare săptămână Călin Georgescu urmează să se prezinte în orașul Buftea pentru a asemna controlul judiciar, măsură dispusă încă de la începutul anului trecut.

Se împlinește aproape un an de când această măsură a fost prelungită din 60 în 60 de zile. În primul dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General acuzațiile nu au fost confirmate de avocați, neexistând probe în acest caz.

Pe 21 ianuarie, miercuri mai exact, la Curtea de Apel București va avea loc o nouă etapă nou etap în procedura de cameră preliminară din cel de-al doilea dosar penal considerat cu miză majoră în situația juridică a lui Călin Georgescu.