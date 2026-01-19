Specialiștii explică faptul că în ultimele zile a nins abundent, iar stratul de zăpadă este extrem de instabil. S-au format trei sau chiar patru straturi distincte, care nu s-au legat corespunzător între ele, ceea ce crește semnificativ riscul de alunecări masive de zăpadă.

Mare atenție, turiști! Este risc de avalanșă în aceste zone turstice

La acest risc se adaugă temperaturile foarte scăzute, care pot pune probleme serioase turiștilor, atât din punct de vedere al siguranței, cât și al expunerii la frig. Salvamontiștii recomandă insistent evitarea traseelor montane și respectarea avertizărilor transmise în următoarele ore.

Doar în ultimele 48 de ore, punctele Salvamont din țară au înregistrat peste 150 de apeluri de urgență. Cele mai multe solicitări au venit din județele Brașov, Maramureș, Cluj, Mureș și Gorj, zone unde fluxul de turiști este ridicat în această perioadă. O parte importantă dintre intervenții a avut loc în zonele de schi, unde s-au produs coliziuni între schiori experimentați și persoane mai puțin pregătite.

De asemenea, au existat turiști care au ignorat recomandările salvamontiștilor și au avut nevoie de ajutor pentru a fi recuperați de pe munte, din fericire, fără consecințe grave. Autoritățile insistă însă că riscurile sunt reale și că responsabilitatea fiecărui turist poate face diferența între o excursie reușită și un incident periculos.