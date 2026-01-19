Construirea asamblului „Marele Zid al Energiei” a început în deșert și va consta în opt milioane de panouri și 100 GW, scrie „Energies media”.

Potrivit Popular Mechanics, acest „zid” va avea aproape 133 km lungime și 25 km lățime. Nu este primul proiect solar al Chinei în deșert, dar se remarcă prin faptul că produce „mai mult decât suficient” pentru a acoperi necesarul energetic al metropolei Beijingului.

Obiectivul „Marelui Zid Solar” este să genereze anual 180 de miliarde kWh până în 2030. Odată cu finalizarea ansamblului, va fi adăugată și o nouă linie de transport al energiei, capabilă să livreze anual 48 de miliarde kWh din instalație către zona Beijing–Tianjin–Hebei, notează Popular Mechanics.