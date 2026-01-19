El a criticat și stilul de lucru al actualului președinte, comparându-l cu cel al lui Klaus Iohannis: „Uite că Nicușor Dan, ca de altfel în al doilea mandat şi domnul Iohannis demonstrează că se poate interpreta Constituţia şi în aceste feluri, adică cu o minimă implicare în problemele Executivului.”

Traian Băsescu confirmă că Nicușor Dan s-a făcut de rușine din proprie inițiativă

Băsescu a explicat că, în locul lui, ar fi gestionat situația diferit și nu ar fi rămas blocat pe aeroport: „Sincer, eu aş fi mai implicat, nici nu aş rămâne pe un aeroport să stau să aştept până trece, până poate să decoleze un avion”, a declarat fostul președinte citat de Realitatea Plus.

Întrebat ce ar fi făcut în acea situație, fostul președinte a răspuns:

„Nu se putea să mi se întâmple asta. Venea cineva la hotel şi îmi spunea, domnul preşedinte, nu putem pleca cu Spartanul, am chemat, vine de la Tarom, un Boeing, un Airbus, care e primul avion şi ne ia într-o oră jumătate să plecăm. Asta e o imagine groaznică pentru România, groaznică.”

El a adăugat că este convins că președintelui i-au fost prezentate alternative, dar că Nicușor Dan „probabil a gândit că vrea să se întoarcă cu același avion”.