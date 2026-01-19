Cetățenii ignoră în continuare avertismentele de la ISU, având în vedere că ieri, la Craiova, o fetiță a fost la un pas de tragedie.

Apel al autorităților

Autoritățile au transmis că scăderea accentuată a temperaturilor a dus la înghețarea lacurilor și a acumulărilor de apă.

Stratul de gheață format nu este destul de gros pentru a susține greutatea unei persoane. Pășirea pe lacuri înghețate reprezintă un pericol major, existând riscul cedării gheții și a căderii în apă, ceea ce reprezintă consecințe grave sau chiar fatale.

Autoritățile recomandă apelarea la 112 în cazul în care este observată o situație în care cineva a căzut în apa înghețată.