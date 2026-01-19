Gerul a transformat lacul Snagov într-un imens patinoar natural. Oameniin s-au avântat pe gheață, după ce o fetiță a fost la un pas de tragedie la Craiova

Gerul a înghețat lacul Snagov, patinoar natural imens
Gerul a înghețat lacul Snagov, patinoar natural imens

Gerul a transformat Lacul Snagov într-un patinoar imens! Mai mulți cetățeni s-au avântat să patineze pe gheața naturală.

Cetățenii ignoră în continuare avertismentele de la ISU, având în vedere că ieri, la Craiova, o fetiță a fost la un pas de tragedie.

Apel al autorităților

Autoritățile au transmis că scăderea accentuată a temperaturilor a dus la înghețarea lacurilor și a acumulărilor de apă.

Stratul de gheață format nu este destul de gros pentru a susține greutatea unei persoane. Pășirea pe lacuri înghețate reprezintă un pericol major, existând riscul cedării gheții și a căderii în apă, ceea ce reprezintă consecințe grave sau chiar fatale.

Autoritățile recomandă apelarea la 112 în cazul în care este observată o situație în care cineva a căzut în apa înghețată.