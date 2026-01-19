Copilul, în vârstă de șase ani, s-a recuperat complet, însă dispozitivul cardiac trebuie purtat în continuare. Totul a început în martie anul trecut, când Joel a făcut febră și frisoane. Părinții au încercat să îi reducă simptomele cu paracetamol, însă starea lui nu s-a îmbunătățit.

Ce a pățit un copil de doar șase anișori din cauza gripei

Câteva zile mai târziu, medicul de familie a observat că ritmul cardiac al copilului era anormal de scăzut și i-a trimis de urgență la spital. Testele au confirmat infecția gripală, iar Joel a fost transferat la Spitalul de Copii din Bristol, unde a fost internat la terapie intensivă.

Tatăl băiatului, Brian D’Souza, spune că experiența a fost „înfricoșătoare și traumatizantă” și crede că situația ar fi putut fi evitată dacă Joel ar fi primit vaccinul antigripal la timp. „Infecția gripală a dus la o internare gravă, la timp petrecut la terapie intensivă și la săptămâni de tratament. Credem că, dacă ar fi fost vaccinat, tot acest calvar ar fi putut fi evitat”, a declarat el.

„Sfatul nostru pentru alți părinți este să profite de vaccinările gratuite oferite de NHS. Vaccinați-vă copiii pentru a-i proteja de infecții și pentru a evita internările în spital. Este cea mai bună modalitate de a vă proteja familia.”

Tatăl copilului atrage atenția: „Vaccinul, cea mai bună modalitate de a vă proteja familia”

Medicii subliniază că vaccinul antigripal rămâne cea mai eficientă metodă de prevenire a formelor severe de boală, mai ales în rândul copiilor mici și al persoanelor vulnerabile. Dr. Alasdair Wood, specialist în boli prevenibile prin vaccinare în cadrul Agenției de Securitate Sanitară din Regatul Unit, a explicat că, deși regiunea Sud-Vest are o rată bună de vaccinare, există încă grupuri unde acoperirea este scăzută. „Vaccinarea îi poate scuti pe copii de suferință și salvează vieți în fiecare an”, a spus el, conform The Sun.

Cazul lui Joel apare într-o perioadă în care spitalele din Anglia se confruntă cu o creștere accentuată a cazurilor de gripă. Săptămâna trecută, peste 2.700 de pacienți au fost internați zilnic cu virusul gripal, iar peste 100 dintre ei au avut nevoie de terapie intensivă. În același timp, spitalele NHS funcționează aproape de capacitatea maximă, cu peste 94% dintre paturile pentru adulți ocupate.