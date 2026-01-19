UPDATE - BNR menține dobânda de politică monetară la 6,50%

În urma ședinței de luni, 19 ianuarie, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României a decis menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, păstrând totodată neschimbate și dobânda pentru facilitatea de creditare (7,50% pe an), respectiv dobânda la facilitatea de depozit (5,50% pe an). BNR a hotărât, de asemenea, să mențină nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Analiștii financiari se așteaptă ca instituția să mențină dobânda de politică monetară la peste 6%, în condițiile în care inflația rămâne ridicată și a depășit prognozele oficiale, potrivit Realitatea Plus. O eventuală reducere este considerată improbabilă în acest moment, având în vedere presiunile persistente asupra prețurilor.

Dobânda-cheie influențează evoluția indicilor de referință folosiți la calcularea ratelor bancare. În prezent, ROBOR la trei luni stagnează la 6%, în timp ce IRCC a coborât sub 6%, însă scăderea nu s-a reflectat încă în mod semnificativ în ratele lunare.

Pentru un credit de 250.000 de lei contractat pe o perioadă de 30 de ani, rata lunară depășește în continuare 2.000 de lei, ceea ce pune presiune pe bugetele familiilor.

Decizia BNR este așteptată cu interes atât de economiști, cât și de debitori, într-un context economic marcat de inflație ridicată, consum temperat și incertitudini externe.