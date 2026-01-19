Ce efecte are fumatul

Conform unui studiu, realizat în anul 2019, la nivel global, nicotina a ucis mai mult de 7 milioane de persoane. Cu toate acestea, consumul de tutun este ridicat în întreaga lume, efectele nocive ale acestei activităti fiind ignorate. E bine de știut că fumatul are efecte negative, nu doar la nivel fizic, ci şi la nivel psihic.

Astfel că, tutunul poate modifica radical felul tău de a fi. Unii specialiști afirmă că această activitate poate duce la distrugerea personalității.

Conform unui studiu realizat la Universitatea din Missouri, pe un grup de persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, s-a arătat că fumătorii au un nivel mai ridicat de impulsivitate şi sunt predispuşi mai mult la stări de anxietate și nevrotism.

Ce se întâmplă dacă renunți la fumat?

În urma cercetării, oamenii de știință de la Missouri au constatat că nivelul de impulsivitate şi nervozitate, al persoanelor care au renunţat la tutun, a scăzut semnificativ. Potrivit specialiștilor, cei care aleg să renunțe la fumat vor deveni mai calmi, mai sociabili și mult mai deschiși spre a cunoaște persoane noi. Implicit vor deveni mult mai fericiți și mai puțin stresați.

Probabil, ați observat, nu o dată, cum se schimbă starea de spirit a unui fumător, care nu-și poate satisface dorința de a fuma, fiind cosntrâns de anumite circumstanțe. El devine agitat, nervos și neliniștit. Acest lucru poate deveni un obicei și o metodă constantă de neliniște. Pe de cealaltă parte, persoanele nefumătoare nu au această problemă.

Tot specialiștii mai spun că, cei care aleg să renunțe la acest viciu vor ajunge să gândească mai clar și vor analiza lucrurile cu mai multă luciditate. În plus, vor exclude această sursă posibilă cauzatoare de stres.

Ce se întâmplă cu cât înaintezi în vârstă

Cercetătorii susțin că, odată cu înaintarea în vârstă, mai exact dacă ai ajuns la vârsta de 35 de ani, personalitatea fiecărui individ este deja formată. Astfel că, renunțarea la obiceiurile deja formate este mult mai greu de realizat. La fel este și in cazul fumatului, care a devenit un obicei, o dependență, și implicit devine mult mai greu de renunțat.

Astfel că, odată cu înaintarea în vârstă, toate efectele negative precum lipsa de răbdare şi stările nervoase, nu vor mai fi doar efectele secundare ale ţigărilor, ci parte din personalitatea ta. Aceste obiceiuri vor deveni trăsături ale personalităţii tale. Din acest motiv, specialiștii trag un semnal de alarmă asupra acestui obicei nociv.

Nu mai punem la socoteală faptul că fumatul pe termen lung poate dăuna extrem de grav sănătății. Fumatul se află pe locul întâi la cauza apariției cancerului pulmonar la nivel mondial.