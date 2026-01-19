Seismul a fost localizat în apropierea orașelor Focșani (28 km NV), Buzău (73 km N), Bârlad (78 km SV), Sfântu‑Gheorghe (83 km E), Bacău (83 km S) și Brașov (98 km E).

Cutremur în România luni, 19 ianuarie 2026

„În ziua de 19 Ianuarie 2026, la ora 09:31:03 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.0, la adâncimea de 100.1 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 28km NV de Focsani, 73km N de Buzau, 78km SV de Barlad, 83km E de Sfantu-Gheorghe, 83km S de Bacau, 98km E de Brasov”, a transmis INFP.

Cele mai mari cutremure din anul 2025, în România, au avut ambele magnitudini de 4,4 grade pe scara Richter şi s-au produs pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea.