Meteorologii anunță și precipitații slabe mixte, care pot favoriza depuneri de polei, precum și episoade de ceață, în special spre finalul intervalelor prognozate. În paralel, ANM a extins codul galben de ger la nivel național, avertizând că în unele regiuni temperaturile pot ajunge la –20 de grade.

Prognoza meteo București. ANM anunță frig extrem în Capitală

Pentru intervalul 19 ianuarie, ora 10:00 – 20 ianuarie, ora 10:00, vremea în București rămâne deosebit de rece, cu nopți geroase și maxime cuprinse între –5 și –3 grade. Cerul va fi noros în prima parte a zilei, cu ninsori slabe trecătoare, apoi se va degaja treptat. Marți, de la ora 10:00 până miercuri dimineață, temperaturile vor urca ușor ziua, până la 0–2 grade, însă minimele vor rămâne foarte scăzute, între –11 și –8 grade, iar spre finalul intervalului sunt posibile condiții de ceață.

Pentru perioada 21–22 ianuarie, meteorologii anunță valori termice mai ridicate față de zilele precedente, cu maxime de 3–4 grade, dar cu dimineți încă geroase și cu posibile precipitații mixte în cursul nopții, care pot duce la formarea poleiului.