În nordul și nord-estul Moldovei, dar și pe arii restrânse din Transilvania, gerul va persista inclusiv pe timpul zilei, cu valori în jurul a –10 grade. În sud și sud-est, în noaptea de miercuri spre joi, sunt așteptate precipitații mixte și depuneri de polei, în timp ce vântul va avea intensificări în sudul Banatului și local în regiunile sud-estice, amplificând senzația de frig.

Frig extrem în România. ANM a actualizat prognoza meteo

De asemenea, meteorologii ANM au emis și o serie de atenționări Cod Galben. Prima avertizare, valabilă luni între orele 10:00 și 20:00, vizează cea mai mare parte a Moldovei și Transilvaniei, Dobrogea, sudul și estul Munteniei și sudul Olteniei, unde temperaturile vor fi cu 5–9 grade mai mici decât normalul perioadei, coborând până la –8 grade, iar în nordul Moldovei și în depresiunile Transilvaniei până la –10 grade.

A doua atenționare intră în vigoare luni seara, de la ora 20:00, și rămâne valabilă până marți dimineață. În acest interval, gerul se va instala în aproape toată țara, cu minime cuprinse între –20 și –8 grade.

Marți, între orele 10:00 și 20:00, un nou Cod Galben vizează județele Botoșani, Iași, Harghita, Mureș, Cluj, Alba și Hunedoara, unde temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute, situându-se între –8 și –4 grade, iar în văi și depresiuni putând coborî spre –10 grade.

Ultima avertizare, valabilă de marți seara până miercuri dimineață, anunță din nou ger persistent în cea mai mare parte a țării, cu minime ce vor coborî frecvent între –20 și –8 grade. Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, mesajele pot fi actualizate prin avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.