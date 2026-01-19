UPDATE - Doi români au fost implicați în accidentul feroviar din Spania

Potrivit publicației El País, în accidentul feroviar a mai fost implicată și Bianca Bîrleanu, o româncă de 23 de ani stabilită în Huelva, care se afla în vagonul 4 al unuia dintre trenurile lovite. Tânăra a povestit că totul s-a petrecut în câteva secunde: prima zdruncinătură, apoi o lovitură mult mai puternică.

„Am simțit o zdruncinătură inițială și, într-o fracțiune de secundă, o alta foarte puternică. Masa din fața locului nostru a căzut peste noi, luminile s-au stins și acoperișul vagonului s-a prăbușit. Era complet întuneric. Cineva a deschis o ușă și au reușit să iasă, să-și coboare bagajele, iar Garda Civilă ne-a spus să mergem la clădirea Adif. Atunci am înțeles amploarea a ceea ce se întâmplase”, a declarat tânăra pentru sursa citată.

UPDATE - MAE confirmă că un român a fost implicat în accidentul feroviar din Spania

Reprezentanții Consulatului României din Sevilla sunt în contact cu cetățeanul român care s-a aflat la bordul unuia dintre trenurile implicate în accidentul devastator. Potrivit MAE, acesta a fost rănit ușor, iar starea de sănătate este bună, fiind deja externat.

Știre inițială - Familia tânărului a văzut totul în direct, prin apel video

Rudele sale din România au trăit ore de panică, fără să știe dacă a supraviețuit, în timp ce autoritățile și voluntarii încercau să identifice persoanele rănite și pe cele dispărute. Potrivit Cordopolis, românul a fost evacuat printre primii supraviețuitori și transportat la Pavilionul Municipal din Adamuz, unde fusese improvizat un punct de prim ajutor. Acolo, voluntarii au oferit pături, apă și sprijin psihologic celor aflați în stare de șoc. Abia după câteva ore, familia sa a reușit să afle că este în viață și că a scăpat cu răni ușoare.

MAE nu poate confirma încă informațiile postate în presa spaniolă

Ministerul Afacerilor Externe anunță că, prin Consulatul General al României la Sevilla, a activat procedurile de urgență după gravul accident feroviar produs în regiunea Córdoba. Autoritățile române au solicitat informații oficiale privind posibila implicare a unor cetățeni români, însă, pentru moment, datele nu pot fi confirmate.

Potrivit MAE, autoritățile spaniole continuă operațiunile de descarcerare și investigațiile la fața locului, ceea ce face imposibilă furnizarea unei liste cu victime sau persoane rănite. Până acum, consulatul nu a primit solicitări de asistență consulară din partea unor români afectați de incident, dar rămâne în contact permanent cu instituțiile spaniole și este pregătit să intervină dacă situația o va impune.

Cetățenii români pot solicita sprijin la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Sevilla: +34 954 233 243, +34 954 230 947 și +34 954 624 053, apelurile fiind preluate non‑stop prin Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. Pentru situații de urgență, este disponibil și numărul dedicat: +34 648 212 169.

Zeci de oameni morți în accidentul feroviar devastator din Spania

Zeci de oameni au murit în sudul Spaniei, după ce două trenuri de mare viteză au deraiat duminică, 18 ianuarie 2026, în municipiul Adamuz, provincia Córdoba. Potrivit datelor furnizate de Garda Civilă și de Serviciul Regional de Urgență, bilanțul provizoriu indică 39 de persoane decedate, printre care și mecanicul unuia dintre trenuri. Alte 170 de persoane au suferit răni ușoare, 73 sunt internate în spital, iar 24 se află în stare gravă.

Garda Civilă a deschis luni un birou dedicat familiilor victimelor, la sediul Comandamentului din Córdoba, unde rudele pot oferi declarații și probe ADN necesare identificării celor decedați. În paralel, echipele de anchetă caută indicii care ar putea clarifica modul în care s-a produs accidentul. Cazul va fi instrumentat de Tribunalul de Primă Instanță și Investigații Preliminare nr. 2 din Montoro, instanța aflată în serviciu la momentul producerii tragediei.

Premierul Pedro Sánchez și-a anulat întreaga agendă de luni, inclusiv participarea la Forumul Economic Mondial de la Davos, unde urma să se întâlnească cu Donald Trump și Javier Milei. Casa Regală a anunțat, de asemenea, anularea activităților programate pentru marți la Toledo. Regele Felipe și Regina Letizia vor reveni de urgență în Spania și vor merge la Córdoba pentru a transmite personal condoleanțe familiilor îndoliate.