Accident mortal pe DN 65 între un autoturism și un autocamion. Un tânăr de 25 de ani și-a pierdut viața - VIDEO

Un grav accident rutier a avut loc luni, pe Drumul Național 65, în comuna Lunca Corbului, județul Argeș. Un autoturism s-a ciocnit violent cu un autocamion, iar în urma impactului, șoferul autoturismului și-a pierdut viața.

Potrivit informațiilor furnizate de reprezentanții Serviciului Rutier Argeș, victima este un tânăr de 25 de ani din Colonești, județul Olt.

Acesta se deplasa din direcția Slatina – Pitești când, într-o curbă, ar fi pătruns pe contrasens, cel mai probabil din cauza neadaptării vitezei, intrând în coliziune cu autocamionul condus de un bărbat de 55 de ani din județul Constanța.

În urma impactului, autoturismul a fost proiectat în afara părții carosabile. Din nefericire, tânărul aflat singur în mașină a decedat pe loc. Șoferul autocamionului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările producerii tragediei.