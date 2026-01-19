„Într-adevăr, președintele Putin a primit o ofertă prin canale diplomatice de a se alătura acestui Consiliu pentru Pace. În prezent, studiem toate detaliile acestei propuneri”, a spus Peskov, adăugând că Moscova „speră să contacteze partea americană pentru a clarifica toate detaliile”, conform TASS.

Declarațiile vin în contextul în care mai mulți lideri mondiali au primit, sâmbătă, o scrisoare prin care erau invitați să se alăture inițiativei Statelor Unite, care ar urmări mai întâi încetarea conflictului din Gaza, urmând ulterior să se extindă la alte zone de criză. Potrivit Reuters, „Consiliul pentru Pace” ar urma să fie condus pe viață de Donald Trump.

Printre liderii care ar fi primit invitații se numără cei ai Franței, Germaniei, Italiei, Ungariei, Australiei, Canadei, Comisiei Europene, precum și ai Turciei, Egiptului, Indiei și Argentinei. Premierul ungar Viktor Orbán a confirmat deja, printr-un mesaj pe platforma X, că a acceptat invitația, descriind inițiativa drept „onorantă”.

Ministerul de Externe al Iordaniei a transmis că regele Abdullah a fost invitat, iar un oficial al Uniunii Europene a confirmat că Ursula von der Leyen a primit o scrisoare similară.

Două surse diplomatice citate de Reuters afirmă că invitația include și o „cartă” de principii, descrisă de un diplomat drept „o Organizație a Națiunilor Unite a lui Trump”, care ar ignora principiile fundamentale ale Cartei ONU.

Agenția Bloomberg notează că statele care doresc un loc permanent în Consiliu ar trebui să contribuie cu cel puțin 1 miliard de dolari.

România, între țările invitate

Administrația Prezidențială a confirmat duminică primirea invitației adresate președintelui Nicușor Dan de către Donald Trump.

„Administrația Prezidențială confirmă primirea scrisorii transmise de președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, președintelui României, Nicușor Dan, prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al ‘Consiliului pentru Pace’”, a transmis Palatul Cotroceni.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională, Marius Lazurca, a declarat la un post TV că nu ar fi potrivit ca președintele României „să răspundă în pripă” unei inițiative de asemenea amploare.

„Președintele Dan a mobilizat deja echipa domniei sale pentru a analiza invitația și substanța inițiativei președintelui Trump, în dialog cu Ministerul de Externe și cu misiunile noastre diplomatice la Bruxelles și New York", a spus Lazurca.

El a adăugat că ideea unui „Consiliu pentru Pace” a fost „o surpriză”, subliniind că România nu dorește să se angajeze nici politic, nici financiar „într-o inițiativă pe care, pentru moment, nu o înțelegem până la ultimele ei consecințe”.