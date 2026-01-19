Pezeshkian a acuzat Statele Unite și aliații lor pentru dificultățile economice cu care se confruntă Iranul, invocând „dușmănia istorică și sancțiunile inumane”. Declarațiile vin ca răspuns la criticile lui Trump, care a afirmat într-un interviu pentru Politico că cei 37 de ani de conducere ai lui Khamenei au dus țara la „distrugere totală” și l-a acuzat pe liderul suprem de „utilizarea violenței la niveluri nemaivăzute”.

Donald Trump, amenințat direct de președintele Iranului

Tensiunile au crescut în contextul protestelor masive izbucnite în Iran la finalul lunii decembrie, pe fondul deteriorării situației economice. Trump avertizase anterior că SUA ar putea interveni militar dacă autoritățile iraniene vor reprima violent manifestațiile. Potrivit organizației Iran Human Rights, represiunea ar fi provocat peste 3.400 de morți.

Liderul suprem Ali Khamenei a recunoscut moartea „câtorva mii” de persoane, dar a acuzat Washingtonul că ar fi instigat protestele pentru a destabiliza țara. Autoritățile iraniene susțin că în rândul manifestanților s-au infiltrat „elemente înarmate” cu legături cu SUA și Israelul, pe care le consideră responsabile pentru o parte dintre decese.