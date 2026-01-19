Autoritățile române și cele maghiare analizează inclusiv posibilitatea ca fugarul să se ascundă pe teritoriul Ungariei sau într-o rețea de tuneluri construite în timpul celui de‑Al Doilea Război Mondial, zonă greu accesibilă și dificil de verificat.

Potrivit informațiilor apărute în presa maghiară, anchetatorii cred că Emil Gânj și-ar fi pregătit minuțios dispariția, ascunzând haine, provizii și obiecte personale în mai multe locuri, pentru a putea evita capturarea, scrie presa ungară.

În România, operațiunile de căutare au implicat până la 800 de polițiști, însă fără rezultat până acum. Gânj este acuzat că, în luna iulie 2025, și-a ucis fosta parteneră cu lovituri de topor, apoi a incendiat locuința acesteia înainte de a fugi. Parchetul Mureș l-a trimis în judecată în lipsă pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre și încălcarea unui ordin de restricție.

Fugarul se află pe lista celor mai căutați infractori Europol, iar autoritățile au anunțat o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea sa. Ancheta continuă pe mai multe fronturi, iar cooperarea internațională a fost intensificată în speranța că bărbatul va fi localizat.