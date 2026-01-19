Potrivit acestuia, instanța a motivat respingerea prin lipsa calității procesuale active a reclamantei, avocata Silvia Uscov, cea care a introdus acțiunea în instanță.

Neacșu a remarcat, într-o postare publică, că deși mai multe asociații profesionale din sistemul judiciar au criticat public constituirea acestui grup, niciuna nu a ales să intervină în proces în sprijinul reclamantei. În schimb, unele dintre aceste organizații au depus intervenții de susținere a Guvernului.

„Nu pot să nu observ că deși unele asociații profesionale din justiție ( pe lângă Declic) au intervenit în dosar în favoarea Guvernului, nici una, deși în public au criticat aspru inființarea acestui grup ca nelegală, nu a gasit de cuviință sa intervină în favoarea reclamantei. Nici CSM, care tocmai a anunțat că nu va mai participa la lucrările grupului de lucru.”, a transmis Toni Neacșu.

Avocatul a subliniat că, prin demersul său, Silvia Uscov „și-a asumat o luptă juridică în numele altora, care stau deoparte”.