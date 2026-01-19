Astăzi, sportiva noastră și-a aflat adversara din runda următoare: Ajla Tomljanovic (locul 78 WTA), una dintre favoritele publicului local.

Australianca a obținut calificarea după o victorie muncită în fața ucrainencei Yuliia Starodubtseva (locul 110 WTA), scor 4-6, 7-6 (3), 6-1, după două ore și 33 de minute de joc.

Starodubtseva, venită din calificări, a început mai bine partida și și-a adjudecat primul set, dar Tomljanovic a revenit spectaculos.

După ce a egalat la seturi în tiebreak, australianca a dominat clar decisivul, cedând un singur game în drumul spre victorie.

Confruntarea dintre Gabriela Ruse și Ajla Tomljanovic din turul 2 de la Australian Open 2026 va fi cea de-a treia întâlnire directă dintre cele două.

Românca s-a impus prima dată, în 2022, la Dubai (6-1, 7-5), iar Tomljanovic a egalat scorul în duelurile directe anul trecut, la Hong Kong (7-5, 6-3).