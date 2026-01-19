În timpul matinalului de luni, 19 ianuarie, la Radio ZU, Mihai Morar a confirmat în direct că Măruță se va alătura echipei postului începând cu 1 martie, anunță Mediafax

Totul a pornit de la un mesaj al unui ascultător, care a întrebat dacă zvonurile privind mutarea lui Măruță la ZU sunt adevărate. Morar nu a ezitat:

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU.”

Reacțiile ascultătorilor au fost imediate, unii entuziasmați, alții sceptici. Un ascultător a spus chiar că nu va mai asculta postul dacă vine Măruță, moment în care Morar a răspuns relaxat:

„Poate să vină și Pescobar și oricine.”

Anunțul confirmă astfel primul proiect media al lui Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV, unde emisiunea „La Măruță” va difuza ultima ediție pe 6 februarie 2026.