Maruță și-a găsit loc de muncă după ce a fost dat afară de la Pro. Ce vedetă l-a dat de gol

Realizatorul a încheiat colaborarea cu Pro TV după 18 ani
Realizatorul a încheiat colaborarea cu Pro TV după 18 ani

Cătălin Măruță și-ar fi găsit deja un nou loc de muncă, după ce emisiunea sa a fost scoasă din grila Pro TV, de la ănceputul lunii fabriarue, Informațian că realizatoreul TV ar fi semnat deja cu o altă institușie media a venit chair de lka un alt cunsocut prezentantor radio.

În timpul matinalului de luni, 19 ianuarie, la Radio ZU, Mihai Morar a confirmat în direct că Măruță se va alătura echipei postului începând cu 1 martie, anunță Mediafax

Totul a pornit de la un mesaj al unui ascultător, care a întrebat dacă zvonurile privind mutarea lui Măruță la ZU sunt adevărate. Morar nu a ezitat:

„Da, este adevărat. O să fie colegul nostru aici, la ZU.”

Reacțiile ascultătorilor au fost imediate, unii entuziasmați, alții sceptici. Un ascultător a spus chiar că nu va mai asculta postul dacă vine Măruță, moment în care Morar a răspuns relaxat:

„Poate să vină și Pescobar și oricine.”

Anunțul confirmă astfel primul proiect media al lui Cătălin Măruță după plecarea de la Pro TV, unde emisiunea „La Măruță” va difuza ultima ediție pe 6 februarie 2026.

 