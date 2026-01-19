Cordia a semnat o promisiune de cumpărare a unui teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, pe care va construi cel mai mare proiect de până acum al companiei în România, cu circa 900 de unități rezidențiale, potrivit sursei citate.

Contactul de vânzare-cumpărare are ca dată limită de semnare finală luna mai, iar terenul ar urma să fie cumpărat de la o companie cu capital spaniol.

Reprezentanții locali ai Cordia au semnalat, în repetate rânduri, că au în proiectare peste 2.000 de apartamente în București, însă nu reușesc să primească autorizații de construire. Proiectul din Pipera este primul pas făcut în afara Bucureștiului.