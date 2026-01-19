Potrivit specialiștilor, majoritatea vehiculelor moderne nu mai necesită perioade lungi de încălzire la ralanti. Motoarele actuale sunt proiectate să funcționeze eficient după câteva zeci de secunde de la pornire, iar menținerea mașinii pe loc pentru perioade îndelungate nu doar că nu aduce beneficii, ci poate duce la consum inutil de combustibil și la uzură suplimentară a componentelor.

În plus, legislația din unele țări europene sancționează staționarea cu motorul pornit, considerând-o o sursă inutilă de poluare. Experții recomandă ca, în zilele foarte reci, șoferii să pornească motorul, să aștepte scurt pentru stabilizarea sistemelor, apoi să conducă ușor în primele minute. Această metodă ajută motorul să ajungă mai repede la temperatura optimă de funcționare și reduce consumul, scrie Skynews.com.

Singura excepție o reprezintă situațiile în care parbrizul este acoperit de gheață, caz în care încălzirea habitaclului poate fi necesară pentru dezghețare, însă doar atât cât este strict necesar pentru siguranță.