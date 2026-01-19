Cunoscuți pentru show-urile electrizante și pentru stilul lor imposibil de încadrat într-un singur gen, The Prodigy au influențat generații întregi prin soundul distinct și prezența scenică intensă.

Prezența lor la Rockstadt Extreme Fest este una dintre puținele apariții în regiune, promițând un eveniment așteptat de fani din întreaga Europă.

The Prodigy, ultimul headliner la Rockstadt Extreme Fest 2026

Aducerea The Prodigy la Rockstadt Extreme Fest confirmă ambiția organizatorilor de a poziționa festivalul alături de marile evenimente europene care definesc tendințele culturale actuale. Filosofia rămâne centrată pe depășirea etichetelor muzicale, comunitate, intensitate, energie pură și experiențe memorabile.

The Prodigy au concertat de 8 ori în România până în prezent. Trupa britanică a debutat pe scena locală în 1995, la Sala Polivalentă din București, urmat de un al doilea show în 1997 tot acolo. Au revenit în 2007 la CokeLive pe Lacul Morii (București) și în Sibiu, apoi în 2009 la Peninsula Festival din Târgu-Mureș.

Au continuat cu show-uri în 2011 la Rock The City (București), 2015 la Electric Castle (Bonțida) și 2018 la Untold (Cluj-Napoca).

The Prodigy trebuiau să cânte și în vara lui 2023 la București în cadrul festivalului Shine Festival de la Romexpo, însă evenimentul a fost anulat din motive operaționale și logistice. Ar fi fost prima reprezentație în România fără Keith Flint, după moartea acestuia în 2019.

Lista completă a concertelor The Prodigy în România:

1995: Sala Polivalentă, București

1997: Sala Polivalentă, București

2007: CokeLive, București + Sibiu

2009: Peninsula, Târgu-Mureș

2011: Rock The City, București

2015: Electric Castle, Bonțida

2018: Untold, Cluj-Napoca

Evenimentul va avea loc între 27 și 31 iulie 2026, la Ghimbav, lângă Brașov, într-o locație nouă mai spațioasă, cu acces îmbunătățit și facilități extinse pentru camping.

Lineup-ul include deja nume grele din rock și metal precum Sabaton, Helloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb Of God, Arch Enemy.

​

Lista numelor încă este deschisă și va fi completată cu alte anunțuri în perioada următoare.

Abonamentele de 5 zile pornesc de la 1250 lei, iar biletele de o zi între 585 și 685 lei, disponibile pe rockstadtextremefest.ro și iabilet.ro.