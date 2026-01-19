De ce unii copii vorbesc mai mult decât alții

Nu e doar despre personalitate. Adică da, există copii mai vorbăreți și alții mai tăcuți, dar diferența mare vine din altă parte. Vine din ce aude zilnic, din felul în care îi vorbești tu, din poveștile pe care i le citești.

Un copil care aude doar "hai la masă", "du-te să te speli", "pune-ți pantofii" o să vorbească diferit față de unul căruia îi explici lucruri, îi descrii ce faci, îi spui povești.

Ce se întâmplă între trei și șase ani

La vârsta aceasta, vocabularul explodează. Adaugă cuvinte noi aproape zilnic. Dacă stai să te gândești, e impresionant cât de rapid învață. Problema e că nu toate cuvintele sunt la fel de ușor de învățat.

Să îi spui "cană" sau "mașină" e simplu, că poate să le arate. Dar cum îi explici "răbdare" sau "teamă" sau "curaj"? Aici se complică treaba, pentru că sunt concepte pe care nu le poate atinge sau vedea direct.

Da, o să vrea aceeași poveste de o mie de ori

E enervant, știu. Tocmai ai citit-o aseară, alaltăseară, acum trei zile și iar o vrea exact pe aceeași. Dar repetarea funcționează pentru copii. Nu o cere din plictiseală, ci pentru că de fiecare dată procesează informația diferit.

Prima dată înțelege povestea în mare. A doua oară observă mai multe detalii. A treia oară începe să își amintească cuvintele exact. Nu e pierdere de timp, e exact ce are nevoie creierul lui acum.

Am ajuns să citesc unele povești atât de des încât le știu pe dinafară. Dar am observat că exact poveștile acelea pe care le-am citit de zeci de ori sunt cele pe care copilul le repovestește cel mai bine altora.

Cinci lucruri pe care le fac eu acasă (și poate ar merge și la tine)

Comentez absolut tot ce facem împreună

Da, poate părea amuzant când descriu cu voce tare ce facem la piață, dar ghici ce? Funcționează! "Uite ce roșii frumoase! Sunt rotunde și roșii. Le pun în pungă. Una, două, trei roșii!". Copilul aude cuvinte noi, aude structuri de propoziții, face conexiuni.

Pun întrebări deschise

În loc de "Ți-a plăcut la grădiniță?", întreb "Ce ai făcut astăzi la grădiniță?" sau "Cu cine te-ai jucat?". Răspunsurile sunt mult mai bogate și copilul își exersează gândirea și exprimarea.

Extind ceea ce spune el

Dacă îmi spune "Uite o mașină roșie", eu răspund "Da, e o mașină roșie mare! Merge repede pe stradă." Așa îi arăt cum poate să își dezvolte ideile și să adauge detalii.

Avem un ritual de citit

În fiecare seară, minimum o poveste. Dar nu o citesc mecanic. Mă opresc, întreb, las spațiu pentru reacții. "Ce crezi că face acum iepurașul? De ce e trist?". Conversațiile acestea sunt importante pentru dezvoltarea limbajului!

Folosim materiale structurate și progresive

Nu este vorba doar despre a rezolva o problemă sau a completa câteva spații. În jurul exercițiului se creează un context clar, care îl ajută pe copil să vadă, să gândească, să pună în cuvinte și să răspundă

Cum am descoperit că materialele educative pot fi de fapt... distractive

Dincolo de interacțiunea zilnică, progresul verbal al celui mic depinde enorm de calitatea stimulilor vizuali și narativi cu care intră în contact, motiv pentru care am ales să integrez în rutina noastră materialele de la Editura DPH, care reușesc să transforme exercițiile de vocabular în adevărate aventuri, unde conceptele abstracte devin povești ușor de înțeles și de povestit mai departe.

Îți mărturisesc sincer: la început eram sceptică. Le vedeam ca pe ceva rigid, forțat, prea "școlar" pentru vârsta lui fragedă. Îmi imaginam că vor transforma momentele noastre de joacă în ceva mecanic, că îl vor face să se simtă presat sau plictisit.

Când am dat peste variante cu ilustrații vii, personaje expresive care parcă îți vorbesc din pagină și activități gândite ca mici provocări sau aventuri de descoperit împreună, totul s-a schimbat. Micuțul nu mai simte că "face o temă". Pentru el, e un joc nou, o poveste în care se cufundă cu tot sufletul.

Și rezultatele? M-au luat prin surprindere complet! Nu doar că descrie ce vede în imagini, dar a început să creeze narațiuni întregi, cu început, mijloc și final. "Uite, mami, pisica aceasta e tristă pentru că și-a pierdut mingea. Și acum căința o caută prin toată casa! Poate e sub canapea!" Ascult și mă minunez - de unde știe el să construiască astfel de povești?

Greșeli pe care le fac majoritatea părinților (eu le-am făcut toate)

Graba: Am vrut rezultate imediat. "De ce nu pronunță bine R-ul? Are trei ani!". Eh, calm. Fiecare lucru la timpul lui.

Corecțiile permanente: „Nu așa, spune altfel!”. Copilul se oprește, se încurcă, nu mai știe ce voia să spună. E mult mai eficient să repeți tu forma corectă în conversație, fără să subliniezi greșeala lui.

Prea mult timp în fața desenelor animate: Sunt utile, mai ales când ai nevoie de câteva minute să faci ceva prin casă, știm cu toții. Dar interacțiunea pasivă nu ajută limbajul la fel de mult ca cea activă. Copilul are nevoie să vorbească, nu doar să asculte.

Înlocuirea jocului liber cu exerciții: Echilibrul e cheia. Da, materialele educative ajută. Dar și jocul nestructurat, în care copilul inventează, creează, negociază roluri cu alți copii.

Cum arată o sesiune de "lucru" la noi acasă

Te întrebi cum fac să stea copilul concentrat pe o activitate? Ei bine, nu stă prea mult și nici nu vreau asta. Avem sesiuni scurte, de maxim 15-20 de minute, dar constante.

Alegem împreună ce vrea să facem azi. Îi ofer două-trei opțiuni și el decide. Acest lucru îi dă senzația de control și e mult mai implicat. În timp ce lucrează, eu sunt lângă el. Nu fac eu treaba, dar comentez, încurajez, pun întrebări. "Ce vezi aici? Câte sunt? Ce culoare are?".

După ce terminăm, nu punem totul la dosar și gata. Vorbim despre ce am făcut. "Despre ce era povestea? Ți-a plăcut? Ce personaj ți-a plăcut cel mai mult?". Încă o oportunitate de a exersa vorbitul!

Concluzia mea după doi ani de "muncă" (care nu s-a simțit deloc ca muncă)

Dezvoltarea limbajului nu e o cursă. Nu e o competiție cu copilul vecinei sau cu nepoțelul mătușii care oricum e geniu, să știi! E o călătorie pe care o faci împreună cu copilul tău, în ritmul lui, cu bucuriile și provocările voastre unice.

Instrumentele pe care le folosești contează. Timpul pe care îl investești contează și mai mult. Dar cel mai important e să îți placă ție ce faci, pentru că cel mic simte imediat. Dacă pentru tine e corvoadă, pentru el va fi la fel.

Așa că relaxează-te, bucură-te de fiecare cuvânt nou, de fiecare propoziție haioasă pe care o spune, de fiecare progres mic. Pentru că acestea sunt momentele care construiesc nu doar un vocabular bogat, ci o relație frumoasă între voi.