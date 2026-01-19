Cauzele spirituale ale excesului de greutate

Din perspectiva spirituală, acumulatrea de grăsime în exces ar indica faptul că în mod inconștient persoana în cauză vrea să se izoleze de comunicarea cu exteriorul și că există o emoție. Dar și faptul că există un sentiment izolat pe care persoana nu vrea să-l vadă, susține pe contul de youtube, Campion în sănătate, Paula Neacșu, terapeut holistic.

Conform sursei, mâncatul compulsiv apare în urma unei tristeți, dureri sau supărări. Obezitatea ar fi o formă de protecție acumulată în gândurile persoanei în cauză, deoarece ar exista o prăpastie între aceasta și lumea exterioară, conform sursei.

Obezitatea mai este percepută, din această perspectivă, ca fiind un răspuns al organismului la faptul că deși îți dorești să te iubești pe tine, ai o reținere în acest sens. Totodată este un mod de a-ți ascunde nesiguranța, teama de a deveni vulnerabil sau de a fi rănit de cei din jur.

Conform aceleași surse, în cazul femeilor care acumulează grăsime în zona șoldurilor, ar fi o reacție de autoapărare a organelor genitale. În cazul bărbaților grăsimea se depune în zona abdominală, de asemenea, ca o protecție a organelor genitale și pentru ca acestea să fie mai puțin vizibile, cu scopul de a le proteja.

Alte cauze spirituale ale excesului de greutate

De asemenea, excesul de greutate poate fi interpretat și ca o dorință de a poseda tot și de a deține controlul. Persoana în cauză are emoții și sentimente precum egoismul, dar pe care nu le conștientizează. Rezultatul se reflectă la nivel fizic, persoana refugiindu-se în hrană, pentru a umple un gol pe care-l are, simțindu-se abandonată și cu dorință de a se proteja de agresivitatea pe care o trăiește față de anumite situații.

Totodată, persoanele care acumulează greutate în exces urăsc lucrurile care le sunt impuse, rezultatul fiind refugiul în hrană, mai spune sursa.

În majoritatea cazurilor obezitatea apare după un șoc emoțional puternic, precum pierderea unei persoane dragi. Drept urmare persoana în cauză se simte goală pe interior și vinovată de plecarea sau de pierderea persoanei dragi sau a unui lucru de care se simțea atașat, fie că este vorba despre un job sau despre o afacere.

Sursa mai spune că dieta și sportul nu sunt suficiente pentru a slăbi, ci trebuie identificată cauza emoțională care a dus la acumularea de kilograme. Odată identificată cauza și renunțarea la resentiment, excesul de greutate nu ar mai reprezenta o problemă.