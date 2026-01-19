Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean, persoana care a efectuat retragerea se poate prezenta la sediul Poliției Municipiului Botoșani pentru a-și recupera banii, cu condiția să poată demonstra că îi aparțin. Ancheta continuă, iar autoritățile încearcă să identifice titularul tranzacției pe baza imaginilor de supraveghere și a datelor bancare.

Un botoșănean și-a uitat banii în bancomat: a scos 15.000 de lei

„Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliţiei Municipiului Botoşani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparţin”, au transmis oficialii IPJ.

Presa locală spune că banii au fost găsiți în bancomat de o persoană care a vrut să scoată bani de la același bancomat și a constatat prezența sumei respective în aparat, moment în care a apelat poliția prin 112.