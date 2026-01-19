Casa de Pensii îi avertizează pensionarii și pe românii care se apropie de vârsta de pensionare că regulile privind completarea vechimii în muncă trebuie analizate cu mare atenție. Decizia de a cumpăra ani de cotizare, folosită de mii de persoane anual, nu este potrivită pentru toată lumea și vine cu limite stricte și costuri care vor crește în curând.

Cumpărarea vechimii devine mai scumpă din iulie 2026

Reprezentanții Casei de Pensii București anunță că românii mai pot cumpăra vechime la tarifele actuale doar câteva luni. De la 1 iulie 2026, costul va crește automat, odată cu majorarea salariului minim brut.

În prezent, plata se face lunar, raportată la salariul minim, adică 1.013 lei pe lună, a explicat Ionela Popescu la un post TV. Un an de vechime costă aproximativ 12.150 de lei, iar legea permite achiziționarea a cel mult șase ani.

Casa de Pensii subliniază un aspect esențial: anii cumpărați nu pot fi folosiți pentru pensia anticipată.

„Perioadele cumpărate se iau în calcul doar la limita de vârstă”, a precizat Ionela Popescu.

Mii de români apelează anual la această soluție

Statisticile arată că între 6.000 și 7.000 de români cumpără anual vechime, majoritatea perioade scurte — în medie doi ani — pentru a atinge pragul minim de 15 ani de cotizare, necesar obținerii pensiei.

Diferențe uriașe între ajutor social și pensie minimă

O persoană cu doar 13 ani lucrați ar primi un ajutor social de aproximativ 400 de lei. Dacă își completează stagiul până la 15 ani, poate accesa pensia minimă, de peste 1.200 de lei lunar.

Casa de Pensii recomandă ca decizia de a cumpăra vechime să fie luată doar după un calcul atent, ținând cont de costuri, de durata estimată de încasare a pensiei și de alternativele financiare disponibile.