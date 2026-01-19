Potrivit organizației, măsura, introdusă inițial prin O.U.G. 156/2024, a avut un impact nesemnificativ asupra bugetului de stat, reducând cheltuielile publice cu doar 0,0021% în anul 2025.

ANOSR cere modificarea Legii nr. 141/2025 prin abrogarea articolului XXXV, care a suspendat pentru anul 2026 aplicarea art. 128, alin. (3) din Legea învățământului superior nr. 199/2023.

Conform alianței, măsura afectează direct drepturile și facilitățile studenților privind mobilitatea și accesul echitabil la educație.

Reprezentanții ANOSR subliniază că reducerea de 90% la transportul feroviar reprezintă un sprijin social cu efecte pozitive majore asupra vieții studenților, în special pentru cei care studiază departe de domiciliu sau provin din medii vulnerabile.

Organizația consideră că menținerea limitărilor actuale este nejustificată în raport cu economia bugetară redusă pe care o generează și solicită revenirea la forma inițială a facilității.