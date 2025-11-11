Pentru cei care vor să-și testeze mașinile la maximum, opțiunile în Europa sunt limitate: fie se orientează spre autostrăzi din Germania, fie rezervă o zi pe circuit. Isle of Man se dovedește, astfel, alternativa ideală pentru libertate completă la volan.

Reguli speciale și autonomie guvernamentală

Insula beneficiază de autoguvernare și dreptul de a stabili propriile reguli de circulație. Majoritatea drumurilor situate în afara localităților nu au restricții de viteză națională, deși regulile în zonele construite sunt respectate cu strictețe. În orașe, limita de viteză este de 48 km/h, iar uneori chiar 32 km/h, potrivit Express.co.uk. Această libertate rutieră atrage șoferi care doresc să experimenteze senzația de condus fără limite impuse.

Viteză și peisaje spectaculoase

Insula oferă nu doar drumuri nelimitate, ci și peisaje naturale impresionante, cu locuri precum Dhoon Glen, Niarbyl sau Peek Castle. Legătura cu motorsportul este celebră, Isle of Man găzduind anual Isle of Man TT, una dintre cele mai periculoase competiții de motociclism din lume. Peste 50.000 de persoane participă la eveniment, iar mare parte din traseul Snaefell Mountain Course se desfășoară pe drumuri fără restricții, oferind posibilitatea conducătorilor auto să accelereze pe porțiuni întregi ale circuitului.

Experiențe extreme împărtășite online

Pe platforma Reddit, utilizatorii care au condus pe insulă au povestit experiențele lor. Un participant a relatat că a ajuns la viteze de peste 225 km/h, experimentând senzația completă a drumurilor nelimitate. În 2006, insula a organizat un sondaj privind introducerea unei limite naționale de viteză. Rezultatele au arătat că 54% dintre cei 13.600 de participanți au respins o limită de 113 km/h, iar 55% au votat împotriva unei limite de 97 km/h pentru restul drumurilor.

Majoritatea șoferilor mențin viteze rezonabile

Chiar și fără limite oficiale, mulți șoferi respectă viteze considerate rezonabile. Un utilizator Reddit a subliniat că limitarea la 113 km/h ar fi „absurdă”, iar experiența de condus pe Isle of Man oferă libertate reală fără a transforma drumurile într-un risc constant. Insula rămâne astfel un punct de atracție pentru pasionații de mașini și motociclete care caută adrenalina și peisaje spectaculoase în același timp.

