Din această tensiune zilnică apare întrebarea care îi împarte pe șoferi în două tabere: poți să lași mașina, fie și pentru câteva ore, pe un loc de parcare concesionat de altcineva?

Pentru mulți locuitori din blocurile construite în anii ’70 și ’80, găsirea unui loc liber seara seamănă mai mult cu o loterie decât cu o activitate banală. În acele zone, raportul este de un loc la zece apartamente, ceea ce face ca fiecare seară să fie o luptă pentru un petic de asfalt. În lipsă de opțiuni, unii șoferi aleg să riște și să ocupe temporar locurile marcate cu numele altora.

Însă un gest aparent nevinovat poate aduce amenzi, ridicări de mașini și chiar costuri considerabile, în funcție de oraș.

Reguli diferite în funcție de oraș

Fiecare localitate are propriul set de reguli privind locurile de parcare rezidențiale, administrate fie de Primărie, fie de firme private. Aceste reglementări diferă considerabil, iar necunoașterea lor nu te scutește de sancțiuni.

În București, regulile sunt fără echivoc: cel care a închiriat locul are drept de folosință exclusiv, la orice oră. Dacă altcineva parchează acolo, chiar și pentru câteva minute, riscă nu doar amendă, ci și ridicarea vehiculului. Autoritățile tratează aceste situații cu strictețe, considerând că locul este proprietate concesionată, nu publică.

Constanța aplică o regulă mai relaxată. Conform regulamentului local, în intervalul 08:00–16:00, locurile rezidențiale devin spații publice, accesibile oricui. După ora 16:00, acestea revin exclusiv chiriașilor, iar ocuparea lor de către altcineva este considerată contravenție. Așadar, un șofer poate parca acolo doar ziua, dar cu condiția să elibereze spațiul la timp.

În orașe precum Cluj-Napoca, Brașov sau Timișoara, regulile se află undeva la mijloc. Unele administrații permit parcarea temporară doar în lipsa semnelor de interdicție, altele impun plata prin aplicațiile municipale chiar și pe locurile de reședință.

Ce pățești dacă parchezi pe locul altuia

Mulți conducători auto cred că, dacă un loc este liber, nu încalcă vreo regulă. În realitate, legislația tratează această situație ca pe o parcare neregulamentară, chiar dacă nu există un impact asupra traficului.

Codul Rutier, împreună cu regulamentele locale, consideră ocuparea neautorizată a unui loc de parcare o abatere sancționabilă. Consecințele pot fi dure:

Amenda se situează între 405 și 607,5 lei, conform legislației în vigoare. Dacă este sesizată Poliția Locală, mașina poate fi ridicată sau blocată, iar recuperarea acesteia poate ajunge la 1.000 de lei. În plus, pentru fiecare zi în care vehiculul rămâne în depozit, se aplică penalizări suplimentare.

În cazuri extreme, atunci când proprietarul nu revendică mașina, autoritatea locală are dreptul să o scoată la licitație pentru a recupera datoriile.

Un obicei aparent banal, cu riscuri mari

Deși tentația este mare, mai ales în zonele aglomerate, parcarea pe un loc concesionat de altcineva nu rămâne niciodată fără consecințe. Chiar dacă pare o soluție temporară, legislația tratează ferm aceste situații. În unele orașe, o simplă oprire „de cinci minute” poate aduce o amendă consistentă sau chiar pierderea temporară a mașinii.

Pe scurt, regula nescrisă a parcărilor românești este clară: dacă locul nu e al tău, nu te aventura să-l ocupi — oricât de liber ar părea.

