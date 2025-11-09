Scenă în Iași ca-n cascadoriile din filme. O mașină s-a răsucit de trei ori în aer și a aterizat la loc pe patru roți. Ce s-a întâmplat cu șoferița

Un accident halucinant a avut loc chiar în Centrul Iașului. O mașină s-a răsturnat de mai multe ori dar, în mod surprinzător, șoferița a scăpat doar cu răni ușoare. 

Potrivit ultimelor informații comunicate de autorități, femeia implicată în accident are 30 de ani. Imaginile arată cum șoferița circula pe prima bandă cu viteză, în momentul în care o mașină aflată în stânga sa semnalizează că vrea să schimbe banda. Femeia a tras de volan și a pierdut controlul mașinii.

Autoturismul a intrat cu putere în bordură și s-a rostogolit de câteva ori până a ajuns din nou pe roți, în poziția inițială. Femeia a reușit să iasă singură din mașină dar o echipă de medici a ajuns la fața locului pentru o examinare amănunțită.

Atât ea cât și celălalt șofer implicat în accident au fost testați de poliție pentru consumul de alcool. Rezultatul a fost negativ în ambele cazuri. 

