Potrivit ultimelor informații comunicate de autorități, femeia implicată în accident are 30 de ani. Imaginile arată cum șoferița circula pe prima bandă cu viteză, în momentul în care o mașină aflată în stânga sa semnalizează că vrea să schimbe banda. Femeia a tras de volan și a pierdut controlul mașinii.

Autoturismul a intrat cu putere în bordură și s-a rostogolit de câteva ori până a ajuns din nou pe roți, în poziția inițială. Femeia a reușit să iasă singură din mașină dar o echipă de medici a ajuns la fața locului pentru o examinare amănunțită.

Atât ea cât și celălalt șofer implicat în accident au fost testați de poliție pentru consumul de alcool. Rezultatul a fost negativ în ambele cazuri.

