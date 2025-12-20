Vremea extremă a dat peste cap traficul aerian în întreaga regiune a Moldovei în ultimele 24 de ore. Din cauza ceții dense, care a redus vizibilitatea sub limitele de siguranță, zeci de curse au fost anulate sau redirecționate către alte colțuri ale țării, transformând călătoriile de câteva ore în adevărate probe de rezistență pentru pasageri.

Zboruri deviate la sute de kilometri distanță

Potrivit Consiliului Județean Suceava, în intervalul 19-20 decembrie, doar trei aeronave au reușit să aterizeze pe pista locală. Restul curselor au fost rerutate către orașe unde condițiile meteo au permis operarea:

Londra – Suceava: Avionul a aterizat la Timișoara, pasagerii fiind nevoiți să parcurgă peste 600 km cu autocarul.

Milano și Bruxelles: Zborurile au fost redirecționate către Cluj-Napoca.

Memmingen: Cursa a fost trimisă la Sibiu.

Suceava – Londra: Zborul a fost anulat complet, lăsând pasagerii în așteptarea unei reprogramări.

Situație critică și la Iași

Nici Aeroportul Iași nu a scăpat de furia naturii. Sâmbătă, în jurul orei 16:00, o aeronavă Ryanair care venea de la București a încercat de două ori să aterizeze, însă vizibilitatea scăzută a forțat piloții să abandoneze manevra. Codul galben de ceață pentru județele Iași, Suceava și Bacău a fost prelungit, menținând starea de incertitudine pentru sute de călători.