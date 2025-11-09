Accidentul s-a produs pe drumul naţional 56, între localităţile Podari şi Radovan din judeţul Dolj.

Cercetarea făcută de Poliţie la faţa locului arată că un tânăr în vârstă de 20 de ani, din comuna Desa, care se deplasa la volanul unui autoturism dinspre Craiova către Calafat, în afara localităţii Podari, a intrat pe contrasens, maşina sa izbindu-se frontal de un autoturism condus de un bărbat de 36 de ani din comuna Perişor.

„În urma evenimentului rutier, din nefericire, cei doi conducători auto au decedat. De asemenea, o tânără de 30 de ani, din municipiul Craiova, pasageră în cel de-al doilea autoturism, a fost transportată la spital”, informează oficialii Poliţiei Dolj. În urma accidentului, DN 56 a fost blocat.

Poliţia a deschis dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.