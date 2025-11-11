Zece județe din România se află sub cod galben de ceață, fenomen care a redus vizibilitatea local sub 200 de metri, iar în unele locuri chiar sub 50 de metri. Meteorologii au precizat că avertizările sunt valabile până la ora 9:00. Pe alocuri, ceața groasă este însoțită de burniță și depuneri ușoare de chiciură, mai ales în zonele înalte.

Județele afectate de ceață

Conform ANM, atenționările nowcasting vizează mai multe localități din județele Constanța, Sălaj, Cluj, Satu Mare, Gorj și Botoșani, dar și din Arad, Bihor, Timiș și Sibiu. Fenomenul a apărut încă din primele ore ale dimineții în zonele joase, afectând traficul din municipii importante precum Oradea, Timișoara, Arad, Lugoj, Salonta și Marghita. În județul Sibiu, ceața densă persistă în special în Tălmaciu, Racovița, Turnu Roșu și Boița, unde vizibilitatea a scăzut dramatic.

Circulație îngreunată, dar fără drumuri închise

Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Române, la ora 07:00 nu erau închise drumuri naționale sau autostrăzi din cauza condițiilor meteo. Cu toate acestea, ceața densă afectează traficul în Arad, Bihor, Botoșani, Cluj, Gorj, Satu Mare, Sibiu, Sălaj și Timiș. Șoferii care circulă pe autostrăzile din jurul Capitalei — A0, A1 București–Pitești, A2 București–Constanța și A3 București–Ploiești — se confruntă cu carosabil umed, ploaie slabă și vizibilitate redusă în unele zone.

Recomandările autorităților pentru șoferi

Poliția Rutieră le transmite conducătorilor auto să circule cu prudență în zonele afectate de ceață și să țină cont de câteva reguli esențiale:

reducerea vitezei în funcție de vizibilitate,

folosirea luminilor de ceață,

păstrarea unei distanțe de siguranță față de vehiculul din față,

evitarea opririlor și depășirilor riscante.

INFORMARE METEOROLOGICĂ: precipitații și intensificări ale vântului

Blocaje la intrările în București

Traficul se desfășoară cu dificultate și la intrările în Capitală, unde valorile de circulație au crescut semnificativ odată cu orele de vârf. Se circulă în coloană pe DN 1 dinspre Otopeni, DN 1A dinspre Mogoșoaia, DN 6 dinspre Bragadiru și DN 7 dinspre Chitila. Situația este asemănătoare și pe autostrada A1, între Ciorogârla și București, dar și pe Centura Capitalei, în special în zonele Bragadiru, Chiajna, Chitila, Otopeni, Pantelimon și Popești-Leordeni.

Evoluția vremii în orele următoare

Meteorologii estimează că ceața se va disipa treptat după ora 9:00. Totuși, în zonele joase și în depresiunile din vest și centru, fenomenul ar putea reveni pe timpul nopții. Temperaturile rămân ușor peste media perioadei, cu maxime între 7 și 13 grade Celsius în vest și centru, respectiv între 10 și 15 grade în sudul țării.

Atenție la schimbările bruște de vizibilitate

Ceața densă poate apărea dintr-odată, mai ales în câmpii și în zone deschise. Adaptarea vitezei, folosirea luminilor potrivite și evitarea manevrelor bruște pot reduce riscul de accidente și pot asigura deplasarea în siguranță. Autoritățile reamintesc că respectarea acestor reguli poate face diferența între o călătorie liniștită și un incident rutier.

Vreme capricioasă: urmează câteva zile calde, apoi scăderi bruște de temperatură. Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni