Se așteaptă ploi pe arii extinse în Oltenia, nord-vestul Munteniei și sudul Banatului, cu acumulări locale de 25–30 l/mp și izolat peste 40–50 l/mp. Temporar, vântul va avea intensificări în masivele sudice, cu rafale de 70–80 km/h pe creste, și în sudul Banatului, cu viteze de 50–60 km/h. În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare.

De asemenea, ANM a emis cod galben pentru județele Mehedinți și Gorj, mai ales în zonele montane, unde se estimează acumulări de 60–80 l/mp. Meteorologii atenționează că mesajul poate fi actualizat în funcție de evoluția fenomenelor, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).