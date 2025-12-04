Conform celei mai recente analize transmise de agenția meteorologică a ONU, există aproximativ 55% șanse ca un episod La Niña de intensitate scăzută să influențeze evoluția vremii în perioada imediat următoare.

Fenomenul „La Niña” în iarna 2025-2026

Deși La Niña este asociată în mod obișnuit cu o ușoară răcire la nivel planetar, specialiștii avertizează că multe zone ale globului ar putea continua să se confrunte cu temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. Prognoza se bazează pe datele culese de centrele internaționale de predicție sezonieră până la jumătatea lunii noiembrie 2025.

Indicatorii oceanici și atmosferici disponibili arată condiții doar parțial favorabile pentru instalarea fenomenului. OMM precizează că, odată cu intrarea în intervalele ianuarie–martie și februarie–aprilie 2026, probabilitatea ca situația să revină la un stadiu neutru crește treptat, ajungând la valori cuprinse între 65% și 75%.

La Niña presupune răcirea pe suprafețe extinse a apelor din zona centrală și estică a Pacificului ecuatorial, însoțită de modificări ale circulației atmosferice tropicale – schimbări în direcția și intensitatea vânturilor, în valorile presiunii atmosferice și în modelul precipitațiilor.

În mod obișnuit, efectele La Niña sunt opuse celor generate de El Niño, în special în regiunile tropicale. Pentru perioada următoare, OMM consideră că riscul producerii unui episod El Niño este redus.

Instituțiile meteorologice și hidrologice naționale vor monitoriza cu atenție evoluția condițiilor climatice, pentru a furniza informații actualizate autorităților și celor implicați în gestionarea riscurilor climatice.

OMM subliniază că fenomenele naturale precum La Niña și El Niño se manifestă pe fondul încălzirii globale provocate de activitatea umană, care favorizează creșterea temperaturilor pe termen lung, intensificarea extremelor meteorologice și modificarea tiparelor de precipitații.