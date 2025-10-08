Primele semne ale unei ierni aspre

Deja începutul lunii octombrie aduce temperaturi mai scăzute decât media multianuală, un posibil indiciu al schimbărilor ce vor urma. Conform datelor analizate de platforma Severe Weather Europe, condițiile atmosferice actuale indică o iarnă severă atât în Europa, cât și în America de Nord.

Specialiștii explică faptul că mai mulți factori contribuie la acest scenariu: revenirea fenomenului La Niña și formarea unui vortex polar slab – combinație care favorizează scăderi bruște de temperatură și un număr crescut de episoade cu zăpadă.

Ce este fenomenul La Niña

La Niña este un fenomen climatic care apare atunci când apele din Oceanul Pacific ecuatorial se răcesc mai mult decât în mod obișnuit. Această modificare influențează circulația maselor de aer la nivel global, ducând la ierni mai reci și mai umede în numeroase regiuni ale lumii. Meteorologii spun că revenirea La Niña în acest an ar putea fi unul dintre principalii factori care vor determina temperaturi scăzute pe continentul european.

Vortexul polar – principalul aducător de frig

Un alt element cheie este vortexul polar, o vastă masă de aer rece situată deasupra Polului Nord. În mod normal, aceasta rămâne stabilă în regiunea arctică. Însă, atunci când vortexul devine slab, curenții de aer rece se pot deplasa spre latitudini mai joase, aducând frig extrem în Europa și America de Nord.

Prognozele actuale sugerează că, în iarna 2025/2026, vortexul polar ar putea fi instabil, ceea ce ar permite pătrunderea frecventă a maselor de aer arctic peste continent.

Zăpada siberiană, un alt indiciu al iernii reci

Un semnal suplimentar vine dinspre Asia: stratul de zăpadă din Siberia s-a extins mai devreme decât în ultimii ani. Acest fenomen este adesea asociat cu ierni mai reci în emisfera nordică, întrucât acumularea timpurie de zăpadă contribuie la formarea și intensificarea maselor de aer rece.

Deși meteorologii nu pot stabili cu precizie durata și intensitatea valurilor de frig, modelele actuale arată că iarna va alterna între perioade blânde și episoade severe, marcate de ger și ninsori consistente. În anumite zone ale Europei, inclusiv România, valurile de aer polar ar putea coborî brusc, aducând temperaturi mult sub normalul perioadei.